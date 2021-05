Gin｜氈酒愛好者又多一個選擇　日本工藝與材料釀成美酒進駐中環

近年時興Gin氈酒,濃烈的口感、草本和香料的風味已經更為人所接受,愛好者們在品嚐經典的味道之餘,亦在期待著新穎又出眾的作品。例如最近登陸香港,來自日本京都的手工釀製氈酒KI NO BI季の美,就可能是大家所追求的作品。

總部位於京都的House of KI NO BI

品牌的氈酒由「六大元素」組成——礎、柑、凜、辛、芳、茶,充滿和風的名字亦是來日本的味道,「茶」就是日本抹茶,以茶入酒,早已出現在調酒界,「芳」則充滿紫蘇葉和竹子的氣息,既有著濃濃的東方禪味,亦為氈酒帶來清新感。「辛」的辛香來自薑,「凜」是山椒,「柑」是柑桔類、檸檬皮的清香,最後的「礎」就回歸本源,杜松子和鳶尾草交織出氈酒的美味靈魂。

KI NO BI氈酒由「六大元素」組成

以上的味道都是組成KI NO BI季の美的重要元素,品牌崇尚自然,這些味道都來自大自然,除了經典KI NO BI Kyoto Dry Gin季の美,亦有變奏版的KI NO BI House Gin,選用11種日本天然材料,以六個類別分別浸泡於京都名產的米酒中,兌以井水蒸餾、混和而成。經過如此複雜的工序,每滴酒液都彌足珍貴,所以亦不作銷售,只會在京都供客人體驗品嚐,不過亦有推出數瓶作慈善拍賣之用,全數捐予本地環保團體「無塑海洋」。

來自日本的氈酒配上日菜更是合襯

另外,為慶祝KI NO BI到港,即日起至5月31日每逢周末,品牌都會在中環PMQ的Sake Central舉行季の美六元素大師班,還會將京都總部內的禪園重塑於此成為Pop-up Store,也邀請到日本關東女性調酒師比賽中亞軍人選、香港日式酒吧Bar Buonasera主理人Ayako Miyake成為品牌代表,主理大師班並於5月13日舉行雞尾酒omakase體驗,正是機會親身了解來自日本的氈酒與特色雞尾酒的一流風味。