雲集全球極緻奢華下午茶 　必試「含金量」極高23K黃金Cappucino

一趟五星級的旅程,除了入住舒適的頂級酒店,精緻的下午茶和甜點對女士來說也是不能少的享受。今次為大家搜羅了來自世界各地酒店的奢華tea set,讓你在到訪以下國家時,都可以讓味蕾得到。

Armani Hotel Dubai的23K黃金Cappucino視覺上已極具奢華感覺(Armani Hotel Dubai)

Armani Hotel Dubai:23K黃金Cappucino



杜拜一向是黃金之都,其著名的黃金市場更吸引到很多旅客慕名而來,感受到處都是黃金的奢華。而在杜拜的五星級酒店Armani Hotel Dubai,同樣以黃金為主題,打造了全世界「含金量」極高的咖啡!這杯cappucino有一層你看不見的綿密奶泡,只因奶泡加上可食用的23k金箔鋪滿,端上來的一刻,大家就只會看見一片閃閃金光,而喝的每一口都是伴著黃金的香濃咖啡,絕對是全球最奢華的飲品。

除了23K黃金Cappucino, Armani Hotel Dubai 的甜點亦非常精緻,值得一試。(Armani Hotel Dubai)

Baccarat Hotel New York下午茶(Baccarat Hotel New York)

Baccarat Hotel New York:貴族下午茶

享受下午茶除了品嚐精緻點心,華麗的環境也是重要的一環。位於美國紐約的Baccarat Hotel New York,是擁有257年歷史的水晶品牌Baccarat的第一家酒店和全球旗艦店。其Grand Salon的裝潢非常豪華典雅,以Baccarat水晶枝形吊燈、Jouffre絲綢牆壁、鑲木地板和豪華高背長椅點綴出奢華感。客人除了可以享受到著名的下午茶,還能嚐到頂級茶葉品牌Pursuit of Tea、Camellia Sinensis和 Mariage Frères帶來的茶品。加上Baccarat Hotel New York位於現代藝術博物館和第五大道的購物區附近,下次逛到累的時候不妨來這裡享受一趟華麗下午茶。

The Lanesborough Hotel就與世界知名的烘焙店Peggy Porschen合作(The Lanesborough Hotel)

The Lanesborough Hotel:知名烘焙店打造的粉紅下午茶

談及下午茶,怎能少得英國酒店的作品。位於倫敦的The Lanesborough Hotel就與世界知名的烘焙店Peggy Porschen合作,推出以粉紅色為主題的下午茶,為一眾喜愛粉紅色的女士打造美麗又高水準的點心;包括手指三文治、新鮮出爐的英式鬆餅、軟滑的忌廉杯子蛋糕等精緻甜點,全部於其米芝蓮餐廳Céleste中供應,最適合跟閨蜜一起分享。