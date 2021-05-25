The Hari酒店聯乘鹿兒島與酒商　高級食材打造嘗味菜單最後召集

於去年12月開業的The Hari Hong Kong，以舒適的環境和時尚的設計，吸引到不少客人到訪，當中的日本餐廳Zoku Restaurant & Terrace亦獲得大家關注。有別於日本樸實的傳統禪文化，餐廳專注於食物品質和獨創性，為大家有來充滿驚喜而精緻的高級日本料理。

Zoku 的不對稱木天花板設計靈感來自日式摺紙藝術，加上赤褐色的天鵝絨和暖色調的皮革，感覺高級優雅。（Zoku Restaurant & Terrace）

最近酒店就與日本鹿兒島縣和威士忌及日本飲料經銷商Mizunara Hong Kong合作，推出期間限定的tasting menu，一次過滿足大家對日本菜、日本威士忌與燒酒的渴求。

在這次的tasting menu中，總共會有七道菜，以來自鹿兒島新鮮的高級食材為主角，還邀請到自鹿兒島縣的代表兼燒酒大師柿本芳枝（Yoshie Kakimoto），為客人帶來特色燒酒來配襯Zoku的日式料理，讓食客可以從食物與美酒中細味鹿兒島的獨特飲食文化。

黃鰭吞拿魚三重奏讓大家一次過嚐到不同的口感與鮮味。（Zoku Restaurant & Terrace）

第一道菜式，大廚為食客預備了鹿兒島黃鰭吞拿魚三重奏，來展開這次嘗味之旅。三重奏分別有握壽司、魚生和吞拿魚他他，讓大家可以一次過嚐到黃鰭吞拿魚不同的口感與味道；而燒酒大師就帶來了口感清爽的燒酒highball，為這個頭盤增添不少層次。

鹿兒島名物飛魚配上酸橘汁，特別醒胃。（Zoku Restaurant & Terrace）

有到過鹿兒島的朋友，應該都知道飛魚是島上的名物，在大小的餐館都會有它們的蹤影，是充滿特色的食材；今次大廚亦選用了當地的飛魚，以開胃的酸橘汁醃製，配上水割（Mizuwari）燒酒，帶出當中的鮮味。

鹿兒和牛牛扒煎得剛好，肉嫩多汁。（Zoku Restaurant & Terrace）

除了魚鮮，鹿兒島和牛的非常出名，今次大廚把和牛牛扒煎封，鎖著肉汁，再配上手新鮮芥末、酢橘和日本沙律，讓大家品嚐和牛濃濃的肉香之餘，亦不會過於油膩。

以柑橘為主角的甜點（Zoku Restaurant & Terrace）

最後一道菜式是以柑橘為主角的甜點，當中有柑桔雪葩、軟忌廉芝士和新鮮柑桔，非常清新；伴上一杯咖啡燒酒馬天尼雞尾酒，更加完美。

這個tasting menu限定於5月供應，有興趣的朋友就要把握最後機會了。

Zoku Restaurant & Terrace

INFO

Zoku Restaurant & Terrace

地址：香港灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong二樓