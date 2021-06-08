【威士忌知識】飲Whisky應否加冰？清爽口感代價不只是沖淡味道

夏天炎熱，即使是飲用威士忌加冰也無可厚非，亦都是不少朋友喜歡的習慣，特別是當冰塊慢慢融化成水，降低高酒精度的刺激感同時亦可以增加爽快口感。只不過，如果想原汁原味地品嚐威士忌的風味，卻未必適合加冰，原因並不是沖淡了美酒，而是低溫會麻木了舌頭，同時壓抑了芳香的散發，要知道品酒方面芳香其實是重中之重。

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不過加冰已成大勢，同時亦有朋友既想要清涼爽快，卻不想要冰塊很快地融化沖淡了味道，所以就出現了「波冰」。或者愛酒之人大多家中都會有各式冰模，不同形狀的冰塊可以增添品酒的玩味，不過波冰卻不是雪出來的。

日本調酒師相當著重削冰工藝（圖片來源：Suntory）

到Whisky Bar享用美酒，其中一個享受就是欣賞調酒師削冰。波冰的目的是降低冰塊融化的速度，由於一顆球狀相比起冰塊減少了互相碰撞碎開的機會，而且波冰其實是由一大塊冰塊削至中心的部份而成，這個中心部份是最結實堅固的，削波冰委實是一項工藝哲學。

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至於用杯方面，一般的冰塊及波冰都會用「Rock」杯，顧名思義，是適合on the rocks（加冰）飲用的杯子，較寬的杯身可以放入冰塊或波冰，也適合搖動杯身，有著較厚的杯底。Rock Glass又有名為Old Fashioned Glass，是因為最經典的威士忌雞尾酒Old Fashioned，就是用這個杯子來調製的。

即使是用石冰、金屬冰亦會有低溫抑壓了威士忌芳香這個問題。（圖片來源：Unsplash）

最後，其實還有一個最簡單的方法，可以享用清涼的威士忌同時不用怕冰塊融化，就是直接把威士忌放進冰箱，威士忌有如其他高於40度的蒸餾酒一樣，要到零下五十度以下才會結冰，至於純酒精的冰點大約是零下130度。不過缺點與加冰同理，也就是會抑壓了威士忌芳香的散發，想品味美酒的朋友就不推薦了，換言之，即使是用石冰、金屬冰亦會有這個問題。