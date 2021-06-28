【最貴啤酒？】拍賣50萬美元成交　「擺烏龍」反教人網拍尋寶

即使這幾天都是雨紛紛的日子，但大家都心知肚明雨後就是令人難受的炎熱晴天，而這個時候最需要的就是一瓶啤酒。在云云眾多酒類，像紅酒、威士忌這些都能夠在拍賣場上大放異彩，那麼啤酒呢？

圖片來源：Unsplash@benceboros

在2007年的夏天，有一名eBay用家在平台上拍賣一瓶來自1852年的啤酒「Allsopp’s Arctic Ale」，這瓶啤酒是於百多年前因為一項北極營救任務而特別釀製的。於1851年探險家Sir John Franklin為了繪製西北航道地圖而於北極迷路失蹤，於是當時的海軍上將Admiral Edward Belcher決定率領眾兵士於1852年進行營救，還特意向各大釀酒商提出邀請特別釀製一款啤酒與大家同行，最後由Samuel Allsopp and Sons贏得這個機會。

Sir John Franklin失蹤的事跡被改篇成為美劇《極地惡靈》（圖片來源：《極地惡靈》）

這款啤酒最大的特色是品牌釀造過的最烈的啤酒，而且質地非常粘稠，酒液直接從釀酒桶中取出，可以在零下41度的嚴寒環境下依然保持液態。後來對這款啤酒進行研究，發現當中含有大量的不可發酵糖分，如乳糖，在極端環境中是為非常有營養價值的液態糧食。

Allsopp’s Arctic Ale（網上圖片）

說回那一次的拍賣，原來由於賣家串錯品牌名，由本來的Allsopp串為「Allsop」，因此並不能順利令人搜尋得到，亦有可能是大家覺得串錯了的品牌名是翻版之類的原因，最後並不能吸引到網民下標，只有兩個用戶出價，起標價為299美元，而成交價為304美元。

網上圖片

於8個星期之後，同一瓶啤酒再次出現在eBay之上，這一次新的賣家當然沒有串錯字，而且加入了大量非常引人入勝的形容：「Museum Quality ALLSOPP's ARCTIC ALE 1852 SEALED/FULL」，然後吸引到56個用戶出價157次，最後竟然以503,300美元成交！讓最初的賣家見到這個銀碼，教人情何以堪。據說，這瓶啤酒原來已經在其家中收藏了50多年之久，這次「擺烏龍」之後，還竟有不少無情的網民落井下石特意去取笑他⋯⋯

網上圖片

不過亦有消息傳出，這個下標50多萬美元的中標者原來是沒有註冊的用戶，最後也沒有真的付款，所以這瓶啤酒真正的價值是多少，實在無從判斷，如果看中標者之前其他註冊用戶出價，也有從數千到7萬多美元，只是之後下標的都是非註冊用戶將價格推到六位數以上。而且這件事也帶出一個重要的訊息，原來網拍充斥著打錯字的賣家，往往都因為這個問題而導致接觸到的用戶大大減少從而拍賣的反應也不熱烈，一些「禾稈冚珍珠」的珍品也有機會從便宜的價格競投回來，畢竟拍賣場上也是一場訊息戰。