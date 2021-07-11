矜貴養生人參入饌　雪花秀聯乘九龍香格里拉大酒店精緻美顏下午茶

在氣溫高企的夏日，能躲在舒適的酒店內來一趟下午茶是不錯的假日節目；如果再加上奢華的護膚體驗，應該會吸引到不少女士相約好友一起享受。最近九龍香格里拉大酒店就與韓國護膚品牌雪花秀合作，推出期間限定夏日「養肌再生」下午茶，一邊品嚐精緻點心，一邊體驗雪花秀的美顏元素。

九龍香格里拉大酒店與韓國護膚品牌雪花秀合作，推出期間限定夏日「養肌再生」下午茶。（九龍香格里拉大酒店）

在傳統的韓國文化中，夏天是進補養生的季節，而一直研究人參美容功效的雪花秀，就以兩大皇牌產品，包括潤燥再生精華及滋陰生人參煥顏高效精華液 (人參安瓶)的元素作為靈感，與酒店廚師團隊一起創作出今次的限定菜單。下午茶中，廚師運用了人參、百合、杞子、生薑及合桃等矜貴又養生的食材入饌，帶來8款造型精緻的鹹甜美點。而在整個下午菜的設計和色調方面，更以代表雪花秀的琥珀色與夏季的白色為基調，亦充滿了韓式美學風格，讓大家一邊感受韓方養生飲食文化，同時體驗活膚的人參美容品，展現夏日的健康潤透光芒。

客人都會獲贈限量雪花秀人參抗炎養肌試用禮品包。（九龍香格里拉大酒店）

夏日「養肌再生」下午茶會首先送上氣泡特飲，這款飲品特別之處是以模擬雪花秀人參安瓶的「激活」步驟，讓大家親自用滴管在飲品內加入士多啤梨汁，非常清新。之後帶來的精緻金色鳥籠，以鮮花佈置，內裡盛著精緻的鹹甜點及自家烘焙英式鬆餅，當中包括人參雞卷、鴨肝凍批配合桃杞子、蟹肉、薑及百合三文治、橄欖油乳酪蛋糕配意式軟芝士慕絲、合桃白咖啡忌廉蛋糕配焦糖合桃等竹，最後配以新鮮時令水果碟作結，為熾熱的仲夏帶來清新健康體驗。想要來杯香檳，大家亦可以額外每杯HK$88加享法國凱歌皇牌香檳以提升滋味體驗。

最後，大家在享受完夏日「養肌再生」下午茶後，每位客人都會獲贈限量雪花秀「提・拉・緊」人參抗炎養肌試用禮品包，當中包括滋陰生人參煥顏水、滋陰生人參煥顏乳液、滋陰生人參煥顏高效精華液（人參安瓶）、滋陰生人參煥顏精華露，更有10分鐘免費眼部按摩服務以及折扣現金券，讓愛美的女士們之後都可以享受到雪花秀的護膚體驗。

INFO

日期：即日至8月31日

時間：每日3pm - 6pm

地點：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

價格：HK$638兩位 (另設加一服務費)