今夏必嚐海洋氣息雞尾酒　星級酒吧Quinary搭配Talisker海邊風味

呼吸著夏天的空氣，總是令人聯想到充滿著海灘、海洋的氣息，悠閒地品嚐一杯清爽的雞尾酒就能享受假日般的下午。如果你也響往這樣的悠閒時光，今個7月就有2021年亞洲50家最佳酒吧之一的Quinary為大家準備了兩款雞尾酒，以別具個性、充滿著海洋鹹香的威士忌Talisker特別調製而成，品嚐來自蘇格蘭引以為傲的海洋風味。

圖片來源：Talisker／Quinary

Talisker是來自蘇格蘭以北一個名為「The Isle of Skye」的島嶼，雖然人稱的「天空之島」，但其實「Skye」一字在蘇格蘭蓋爾語卻是迷霧的意思，由於那裡常年瀰漫著濃厚的迷霧。對於Talisker相信大家不會感到陌生，曾獲十多次國際烈酒大賽IWSC金牌，而且Talisker 10年作為普飲款式而言性價比極高，如果喜歡海島風格、煙熏及鹹香口感，往往都用來推薦為入門必嚐的作品。

圖片來源：Talisker／Quinary

Talisker歷史相當悠久，也是天空之島上唯一的威士忌酒廠，自1830年以來一直本著「海邊製造」（Made by the Sea）的理念釀酒，透過鮮明的海風氣息將酒客帶到壯麗的酒洋沿岸一樣。在釀造的過程中，由於木桶中的威士忌會與周遭的空氣交流，所以海邊製造就可以與鹹鹹的海風交流而融入酒中，而且酒廠抽取臨近海岸的地下泉水來釀酒，作為別具地區特色的作品其海洋風格足以在云云單一麥芽威士忌中突圍而出。

「Sea Coco Highball」由高級調酒師Hei Chan調製，售價為港幣160元， 供應期由即日起至7月31日（圖片來源：Talisker／Quinary）

是次由著名調酒大師Antonio Lai主理的Quinary將會把Talisker鮮明的海洋味、泥煤煙熏味和胡椒口感作為雞尾酒的主要元素，其中一款「Sea Coco Highball」，突顯「Made by the Sea」的主題之餘，Highball的清涼爽快口感在盛夏享用就更加令人心曠神怡。調酒師首先將海鹽、蘋果蜂蜜醋和白酒醋混合，三者將融合出帶來活力的海邊鹹香以及清爽風味，再加入海底椰糖漿增加甜味及獨特的滋潤感，Talisker 10年的標誌性的煙熏味持久不散，最後以水泡造型的白朱古力作點綴，口感上層次分明將Highball增添迷人的複雜性，非常適合午後小酌一杯。

「Catch of The Day」由酒吧經理Kai Ng調製，售價為港幣160元， 供應期由即日起至7月31日（圖片來源：Talisker／Quinary）

另一款「Catch of The Day」則突顯多重感官享受，同樣用上Talisker 10年，加上薰衣草Drambuie香甜酒、紅色苦艾酒和檸檬馬鞭草慢煮調製，盛酒用的玻璃杯亦以蘋果木煙熏過，最後再以噴灑過Talisker的水晶冰糖棒攪拌，甜度可以因應喜好而調較。雞尾酒是一項考功夫的工藝，以上兩款作品都先由調酒師分析基酒和主題的重要元素，工序雖然複雜，為的只是酒客入口的一刻所感受到的細緻感官體驗，甚至可以帶往天空之島壯麗迷人的海洋風情之中。