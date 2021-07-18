中環日式料理全新五官體驗　東京Trunk Hotel設計師主理室內裝潢

日本飲食一直有著深厚的文化，而隨著個人的經歷和體驗會併發出不同的火花，啟發全新的味覺之旅。曾領導世界各地多間餐廳，包括日系型格居酒屋Fukuro、口利福、Belon、Armani / Aqua 等的日籍廚師佐藤順（Shun Sato），就以他對食物、生活時尚、制服、音樂及餐廳設計上的執著，夥拍前Fukuro及口利福團隊成員 Keaton Lai ，建立全新日式料理餐廳 CENSU，為食客帶來滿足味覺、觸覺、聽覺、嗅覺和視覺的體驗。

前Fukuro及口利福團隊成員 Keaton Lai （左）、日籍主廚佐藤順（右）

將於7月15日正式營業的CENSU，名字靈感來自日語「扇子」（Sensu），解作「折扇」，同時亦代表感官。餐單靈感主要來自於總廚 Shun父親的居酒屋料理以及他於世界各地米芝蓮餐廳的經驗，帶來多款精緻理料。

前菜特別推介魷魚白泡菜，主廚以熟練的刀功將鮮甜的魷魚刺身切為細絲，伴以發酵青蘋果和白蘿蔔泡菜，非常醒胃。而主菜方面，以日本米製作的意大利燴飯Unigir，放上新鮮海膽，再伴著上乘鮑魚濃湯，每一口都是濃厚的滿足感。另一款餐廳推介是金黃香意大利青瓜花天婦羅，當中注入口感幼滑的扇貝蝦慕斯，再放在以椎茸、Madeira葡萄酒及黑松露製成的松露蓉上，口感香脆，味道濃郁。

魷魚白泡菜（HK$148）

Unigiri（HK$238）

意大利青瓜花天婦羅（HK$178）

想要小酌一杯，CENSU精心調製各種cocktail。當中包括日本人喜歡的清涼高球雞尾酒或開胃的Lemon Sour Highball。這裡還提供無添加的自然葡萄酒，有來自加州塞瓦斯托波爾的2019 年 Melon Rodnick Farm Chalone ，入口一股清新柑橘和花香，透過天然美酒更突顯食物的鮮味。最後少不了一系列清酒，包括日本笑四季純米大吟醸2020，其優雅濃郁的香氣直接，亦深受CENSU團隊喜愛。

除了滿足味覺享受，CENSU亦期盼客人在餐廳留下種種足跡。餐廳的擺設雖非古董逸品，但每個桌上的杯底茶漬、牆身的痕跡，甚至座椅上褪色的牛仔布，對於團隊而言，都是餐廳與食客相依的回憶印記。餐廳的室內設計是由著名的富士山建築師兼東京 Trunk Hotel 設計師主導，靈感來自於主廚Shun外婆位於日本仙台市的家，以樸素自然的侘寂風格為主，另外點綴上現代元素，同時保留了日本美學侘寂之美，欣賞萬物的不完美和質樸。相信無論是從菜式或環境氣氛，來到的客人都能展開與別不同的五官體驗。

INFO

CENSU

地址：中環歌賦街28-30號地下

營業時間：下午6時至12時（最後下單時間為晚上10時）｜晚上10時至12時只供飲料及佐酒小食