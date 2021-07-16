大角咀新開串燒多國菜　打造成西式居酒屋：價錢低一點可以試多點

疫情以來，對於本地餐飲業實在是艱難的時刻，假如在這個時期仍然堅持開設新店，想必一定有著莫大的堅持與勇氣。有著藝文氣息、隨處找到年輕人開設小店的大角咀，亦不乏特色餐廳，在這裡有一家主打多國菜，充斥著林林總總日本清酒的新開餐廳「eaaat.here」，門外的一幅塗鴉吸引眼球，內裡仿似是西餐廳格局，但食物一嚐之下卻足以令人驚喜。

（攝影：鄭子峰）

主理人Alex指出，開設「eaaat.here」的初衷是想做一家酒吧為主的特色餐廳，主打西班牙、墨西哥菜以及日式雞串燒，三者看似風馬牛不相及，但實際上都是非常適合配酒的菜種，說到尾，其實是想開一家「鬼佬版居酒屋」。開立不夠一年，位處大角咀這個介乎於新開發又有著歷史韻味的地區，這裡特色小店多，周遭亦不乏商廈辦公室，有望打造成為九龍的SOHO區。

墨西哥Taco，價錢$40-$68（攝影：鄭子峰）

不難想象，以上三國菜以及日本清酒都是主理人情有獨鍾的，串燒、墨西哥的炸料理，配上清酒的爽快感亦能提升味覺層次。不過始終香港人做西餐，難免會予人一種不夠正宗的感覺，餐廳卻不怕Old-School，找來有歷史的書籍來參考，因為網上資訊實在難以考究，以墨西哥菜為例醬汁是重點，接觸墨西哥菜最初都是從Taco入手，這裡提供多達六種醬汁一嚐為快。

（攝影：鄭子峰）

這裡的餐牌乍看之下價格著實不高，除了主菜之外很多都只是百元以下，類似居酒屋收費，可以有更多的配搭，Alex指出要顧及客人的消費感受，價錢調低一點可以多嚐幾款菜式，每一種特色菜都可以全方面地品嚐。同一理念之下，這裡推出夏天限定的清酒任飲（$298），卻非抱著一般與市場鬥平的想法，酒單上精選了十支清酒，包括四款大吟釀，旨在讓客人可以一次過由淺入深全都試。由於現在的消費者多了選擇，資訊的流通亦具備了一定的知識，不過說到酒的事，莫過於是找到適合自己的口味，以及配餐適用的。

自家製免治雞肉棒，價錢：$45（攝影：鄭子峰）

由前菜到主菜、小食都看得到別具匠心，光是一道酸汁刺身，就用上新鮮蔬果汁如青檸、紫蘇汁來醃製。至於西班牙Tapas（餐前佐酒小菜）方面亦有西班牙八爪魚、多士拼盤，日式串燒最大的賣點相信是有著鮮有見到的部位，包括雞胸軟骨、雞尾、雞子、雞心喉等，而且全部都採用日本無激素雞，免治雞肉棒最具特色，市場上大多都是用現成，而這裡是自家製的。

西班牙乳豬，價錢：$720一份/$380半份（攝影：鄭子峰）

墨西哥風味烤雞，價錢：$368一份/$198半份（攝影：鄭子峰）

雖然以上的小食都令人眼前一亮，但主菜方面亦不遑多讓，少見的西班牙乳豬、墨西哥烤雞，烤牛骨髓更加是可以完美取代到牛油，塗在麵包上口感細膩豐盈，還有魚子醬蟹肉蟹膏意粉用料充足，每一口都是濃香口感。

魚子醬蟹肉蟹膏意粉，價錢：$158（攝影：鄭子峰）

烤牛骨髓牛小排，價錢：$398（攝影：鄭子峰）

最後說到飲品，除了清酒之外這裡的雞尾酒全都是用Gin酒為基酒，調配用上青瓜汁、青檸汁等的都是來自Gin酒本身的原材料，所以入口並不會感到濃厚酒味。時興Highball，不過這裡卻提供Chu-hai，即是燒酎或其他基酒加上梳打水和水果調味，既有爽快口感亦不失水果的清爽芳香口味，酒單設計正如一開始所說，都特別適合配搭菜單上的食物而設計的。啤酒方面，這裡獨愛來自北海道的手工啤酒，至今說到手工啤酒口味千萬種，但不少都難免失去了啤酒原有的風味，所以啤酒方面就不多玩味，遵從啤酒原有的出色的風格便好。最後不得不提內裝和門面的大幅塗鴉作品，原來是台灣塗鴉工作室Reach Studio之作，風格辨識度高成為了餐廳的標誌了。