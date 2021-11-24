佐敦小店鐵板居酒屋推出「冰火大閘蟹宴」注目新穎食法蟹迷必嚐

今季大閘蟹大家嚐了沒？對於蟹迷而言一年一度的大閘蟹季定必引頸以待，如果早已吃慣吃熟，對大閘蟹不能捨割卻又想試試新口味，今回介紹位於佐敦的日式小店，以日式鐵板居酒屋來料理大閘蟹美饌或者能夠令大家的味蕾驚艷。

「和式鐵板冰火大閘蟹宴」（圖片來源：樂Teppanyaki）

今回樂Teppanyaki嚴選來自江蘇的大閘蟹公，推出全港首創的「和式鐵板冰火大閘蟹宴」，當中最引人入勝的就有8両重大閘蟹採用新穎的冰鎮醬漬做法，每隻大閘蟹以活鮮狀態到店，沖刷乾淨之後以紫蘇葉一同清蒸，驅走大閘蟹的寒氣之後再以大吟釀清酒、檸檬、柚子、花椒及八角等製成自家秘製醬汁泡浸，賦予鮮甜之誘人口感，最後用自家秘製醬汁密封醬漬至少一天，由蟹肉、蟹膏以至蟹腳皆盡然入味。

冰鎮和式醬漬大閘蟹（圖片來源：樂Teppanyaki）

享用時甫拆開大閘蟹就爆發陣陣清幽酒香，結實飽滿的蟹肉鮮甜清爽，油光滿溢、半啫喱狀的金黃蟹黃更是香軟細膩猶如半熟蛋黃般綿密濃郁，及後還有絲絲回甘鮮香，最後的蟹腳、蟹鉗則可配以秘製醬汁享用。

（圖片來源：樂Teppanyaki）

是次大閘蟹宴一共有九道菜，品嚐過冰鎮蟹之後就由樂師傅現場親手即製火焰蟹粉甲羅燒，採用的是來自日本的松葉蟹膏，勝在帶有濃厚海水甘香，烤製之後味道更為濃郁，蟹蓋內還有牛油炒紫洋蔥、大閘蟹蟹黃及蟹肉，滿溢蟹蓋的飽滿食材共同將濃郁鮮香口感層次一再提升，設計上隨著冰鎮蟹之後奉上，可以有助暖胃。上桌時綴以充滿海洋風味的沖澠海葡萄，還會點火營造華麗的視覺效果。

火焰蟹粉甲羅燒（圖片來源：樂Teppanyaki）

接下來的就有口感爽滑的蟹粉香煎巨型花膠扒，嚴選來自北歐的鱈魚花膠扒，勝在浸發後非常豐厚，先在鐵板上以牛油將花膠扒煎至略略焦香後，再切至條狀，然後淋上加入近半隻大閘蟹份量的蟹粉與少量辣椒的日本八方汁炒香，入口時除了感受到滿滿的膠質之外，亦有微辣而濃郁的大閘蟹蟹粉提供鮮香，令人食指大動。

蟹粉香煎巨型花膠扒（圖片來源：樂Teppanyaki）

識食食炒飯，並非笑話，今回的蟹粉蔥花蛋炒飯非常值得欣賞，想不到用鐵板炒飯可以做到入口粒粒分明，乾身兼備焦香，用料上加入足料大閘蟹粉和蟹肉，濃香撲鼻。此外，暖胃之選還有特色紙包花膠蜆湯，採用新興的烹飪工具「耐高溫玻璃紙」來密封烹煮，可以鎖緊花膠和蜆肉的鮮甜，保留到礦物質與維他命，即使沒有添加絲毫的調味料，足可品嚐到最原始新鮮的海鮮滋味。

蟹粉蔥花蛋炒飯（圖片來源：樂Teppanyaki）

伴隨蟹宴有特製紫蘇梅酒，最後以薑汁日本紫著糖水作結，平衡到蟹宴的強勢鮮香，又能做到驅寒暖身的效果。「和式鐵板冰火大閘蟹餐」現已推出，預計供應至12月17日，但亦需要視乎食材而定，而且每天限量10份，有興趣的食客記緊預約。

樂Teppanyaki

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