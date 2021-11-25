富豪酒店多間得獎餐廳推美饌醇酒盛宴　飽嚐多位資深主廚匠心餐單

踏入冬季總是令人食欲大振，再加上接下來的假日氣氛，已經要開始物色晚餐盛宴。或者各位朋友都喜歡到酒店享用美饌，畢竟酒店餐廳有質素保證，也由經驗資深的廚師主理，例如今回要介紹的富豪酒店集團旗下多間餐廳，獲選「THE BEST OF THE BEST MASTERCHEF Recommendation Restaurant 2021」，藉此機會推出「美饌醇酒盛宴」，即日起供應至2022年1月31日，讓客人可以親身品嚐到得獎餐廳的招牌菜式，並由專業侍酒師搭配特色美酒，體驗令人沉醉的尋味之旅。

富豪金殿及富豪軒－八道菜美饌醇酒盛宴：每位888港元（搭配4杯精選酒款），適用於兩位或以上

首先有位於銅鑼灣的富豪金殿及富豪軒推出的八道菜美饌醇酒盛宴，餐單由資深的首席中菜行政總廚楊嘉輝師傅與富豪九龍酒店富豪軒的首席中菜行政總廚曾仲康師傅合力設計，最引人入勝的就有「花雕蒜香糯米蟹飯」，這個時節必嚐螃蟹，是次將之融合酒香、蒜香與飯香，一道糯米飯變得不簡單，每一口都嚐得出鮮香的滋味。

龍門客棧－七道菜美饌醇酒盛宴：每位568港元（搭配3杯精選酒款），適用於兩位或以上

接著又有位於沙田的麗豪酒店龍門客棧，七道菜美饌醇酒盛宴由上海主廚姚立師傅主理，其父親貴為上海十大名廚之一，他亦自小就學廚，喜歡上海菜的朋友，姚師傅定不會令人失望，將會提供一場格調高雅的滬菜饕宴，菜式包括鮮嫩美味的西湖蒓菜鮮魚湯、承載口碑的花椒沸騰銀鱈魚、色澤鮮亮的老上海燜鮑魚，上海菜味鮮而濃，配酒方面，匠心特選來自法國主打清爽、酸度明亮的紅酒Louis Latour Moulin A Vent 2018/20用來平和味蕾。

Mezzo－四道菜美饌醇酒盛宴：每位888港元（搭配4杯精選酒款），適用於兩位或以上，不嗜酒者也可以638港元品嚐是次菜式

來到富豪九龍酒店的美式意菜餐廳Mezzo，就由擁有超過30年經驗的行政總廚林志榮師傅主理，他經常成為各大烹飪比賽獎項的常客，最出色的是他堅持沿用傳統煮法及選用最優質的食材，能夠將食材的極致本味發揮出來。是次的四道菜美饌醇酒盛宴的主菜為威靈頓牛柳配松露馬德拉汁，威靈頓牛柳相信大家品嚐得多，做到酥皮金黃香脆、牛肉生熟度恰到好處是重中之重，至於點睛之處就有能夠增添濃郁滋味的松露馬德拉汁，卻不會搶去牛肉鮮香，令人回味無窮。

河夢餐廳－五道菜美饌醇酒盛宴：每位438港元（搭配2杯精選酒款），適用於兩位或以上

最後就有來自麗豪酒店的河夢餐廳，主廚鄒玉華師傅同樣擁有30多年的豐富入廚經驗，其最大的特色為運用新穎手法演繹泰國中部與首都菜及各式越南菜，是次為慶祝餐廳得獎而設計的五道菜美饌醇酒盛宴竟然將壽司與法式擺盤設計融越南菜當中，令人眼前一亮，例如前菜的海南雞壽司就有夠創意，三道主菜卻回到正宗的泰越菜，有柔嫩而不失彈性的會安蒜蓉番茄燴牛尾、風味濃郁的泰式粉絲海蝦球煲，以及風味十足的金不換椰蕊炒雜菌，搭配法國紅酒Louis Latour Moulin A Vent 2018/20就更能將食材之美味昇華。