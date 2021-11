富豪酒店多間得獎餐廳推美饌醇酒盛宴　飽嚐多位資深主廚匠心餐單

踏入冬季總是令人食欲大振,再加上接下來的假日氣氛,已經要開始物色晚餐盛宴。或者各位朋友都喜歡到酒店享用美饌,畢竟酒店餐廳有質素保證,也由經驗資深的廚師主理,例如今回要介紹的富豪酒店集團旗下多間餐廳,獲選「THE BEST OF THE BEST MASTERCHEF Recommendation Restaurant 2021」,藉此機會推出「美饌醇酒盛宴」,即日起供應至2022年1月31日,讓客人可以親身品嚐到得獎餐廳的招牌菜式,並由專業侍酒師搭配特色美酒,體驗令人沉醉的尋味之旅。