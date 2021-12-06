聖誕節廚師發辦菜單　法日扒房罕見供應　新潟縣A5雪室熟成和牛

日本是不少香港人的「家鄉」，對於家鄉菜大家定必熟悉非常，例如和牛的滋味就令人念念不忘。大家都知道和牛只是個統稱，有不同品種、產地、等級，日本產牛之盛，總有一些是大家鮮有品嚐的，相信今回介紹的「日本A5雪室熟成和牛」就是當中的罕見之選。

圖片來源：BIFTECK

日本A5雪室熟成和牛在本地市場上相當少見，其產地來自雪國新潟縣，至於「雪室」就是當地沿用了兩個世紀以上的傳統雪室熟成技術，以天然白雪覆蓋熟成室，室內溫度會維持在1至2度，卻有著高於90%濕度的環境，可以保持和牛濕度，以至熟成之後牛肉肉質保持細膩與濃郁風味。不論「新潟縣」還是「雪室熟成」，對於愛牛之人而言也會是相對少聽到的名詞，亦因為供應量極為稀少，所以一牛難求。

日本A5雪室熟成和牛（時價）（圖片來源：BIFTECK）

是次供應日本A5雪室熟成和牛之餐廳來自灣仔QRE Plaza的法日扒房BIFTECK。原來「BIFTECK」在法文意指牛扒，餐廳由師承多家城中星級餐廳、經驗豐富的行政總廚Ken Kwok親自主理，最大的特色是力求創新的菜式設計，往往會嚴選來自不同國家的肉類及部位還有醬汁，是次的雪室熟成牛就是一例，總會令到大家的味蕾為之驚艷。

「澳洲黑安格斯紅屋牛扒」（150元／100克，最少1,100克）（圖片來源：BIFTECK）

來到扒房當然還有其他眾多款牛扒可供選擇，而且口味不一，也不只讓雪室和牛專美。例如「澳洲黑安格斯紅屋牛扒」亦是重量級之選，特色在於一塊牛扒就包含了牛柳丶牛前腰脊肉及中間連帶的T字脊骨，風味驚人地複雜，既有著細嫩肉質同時油脂分布平均，一塊已經相當厚身適合與朋友分享。假若是喜歡熟成牛的朋友接著又有「比利時藍牛乾式熟成35日西冷」，鮮美的肉質配搭帶松木幽香的乾牛肝菌將藍牛西冷本來具備的濃厚牛香一再提升，佐以阿根廷青醬蔬菜以及特製牛胸油醋汁就適合不過。

「日本慢煮 A5 和牛臀肉伴和牛清湯」（438元）（圖片來源：BIFTECK）

另外有另一款和牛可以嚐嚐，以葡萄酒酒粕發酵製成的飼料所餵養的神戶牛有夠吸引，這一道「日本A5神戶酒粕牛柳」簡單地以壽喜燒汁料理最能夠突顯出牛柳脂香甘甜的風味。至於其他極上質素的牛扒還有全美國只有2%的Prime極佳級「美國特級肉眼扒」、「日本慢煮A5和牛臀肉」則以慢煮來處理軟嫩的牛臀肉，「澳洲純種和牛腰肉」以串燒方式料理，與帕德龍辣椒及蔬菜菇菌相間而串而別具風味，還有「美國SRF和牛三角肉」以黑醋照燒汁提升風味，與香脆炸蒜及山葵同吃則有著東瀛特色。

（圖片來源：BIFTECK）

最後，相信近日大家已經在物色享用聖誕大餐的餐廳，BIFTECK亦於12月24日丶25日及31日期間限定推出「六道菜廚師發辦菜單」，當然不少得有「30日熟成日本A5神戶酒粕西冷」及「日本A5雪室熟成和牛」，愛牛之人在今個聖誕又多一個好選擇。

（圖片來源：BIFTECK）