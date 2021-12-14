聖誕節2021│在家品嚐酒吧質素雞尾酒　本地品牌Píng限量節日禮盒

【聖誕節2021】聖誕快要到來，以前大家或都試過在聖誕派對當天親自準備美食與飲品，大量的雞尾酒最有節日氣氛，不過有時沒有時間準備的話，都有一種即開即飲雞尾酒可以介紹給大家。

圖片來源：Píng

香港製造品牌Píng特別為了今個聖誕，推出全港限量300盒的聖誕限定版雞尾酒禮盒，五款別出心裁的雞尾酒有別於一般常見的經典作品，而是由調酒大師設計出適合香港人口味的款式，大家甚至可以在雞尾酒上添加自己的偏好成為專屬的獨家雞尾酒。品牌在不同時節都會推出特色味道雞尾酒，配方由曾獲得Monkey Shoulder調酒師大賽冠軍的調酒師Sonic Chan所調製，融合了西方及亞洲各地風味，早在去年獲得熱烈反應，所以今年再度出擊。

「X1 Snowball」

「X2 Chocomintini」

事不宜遲馬上為大家介紹禮盒中的五款作品。首先有口感細滑綿密的「X1 Snowball」，雖然暫時這個冬季失去了寒冷，希望在聖誕當天會更有冬日氣氛。不過我們依然可以從「X1 Snowball」當中感受到傳統的冬日味道，由干邑白蘭地、蛋黃酒及焦糖糖漿調製，瓶底有點點雲呢拿籽，所有味道融合起來猶如品嚐了一口甜美的濃厚雞蛋蛋糕。第二款「X2 Chocomintini」顧名思義就是迷人的薄荷朱古力，從瓶身就見到塗上了一層由優質Sacha可可豆所製造的朱古力，再加上酒體本身有著豐盈的奶油香，時而嚐到一小片朱古力，如同品嚐著雙層薄荷朱古力般清新甜美。

「X3 Gummy Bear」

「X4 New Mull Mull」

第三款「X3 Gummy Bear」則為大家帶來小時候愛吃小熊軟糖的回憶。酒體散發著香濃的糖果芬芳，喜歡軟糖的朋友定不能抗拒，口感上也帶有豐富果香，因為用上了氈酒、韓國燒酒、荔枝酒、橙味甜酒、接骨木花利口酒、菠蘿汁來調製，再與隨酒附送的小熊軟糖一起品嚐就最好不過。接著第四款是「X4 New Mull Mull」，原來在歐洲的傳統聖誕會備有香料熱紅酒，以此為靈感而設計的作品在Merlot紅酒的基底下加入了微辣的薑酒及整支肉桂棒，與其他作品不同的是可以室溫享用，甚至加熱讓香氣提升亦可。最後一款「X5 Salted Caramel」則大玩甜鹹交織出來的味蕾衝擊，正如大家首次享用焦糖鹽味朱古力或雪糕般的驚艷感覺。

「X5 Salted Caramel」

最後順帶一提，所有的作品為求新鮮都只有14至30日保鮮期，聖誕節限定版雞尾酒禮盒每套售價408元，限量300套，將於即日起至12月31日於官方網站發售。