蘇格蘭威士忌守護神傳說　Diageo嚴選8家出色酒廠推出今年限量作

威士忌之鄉蘇格蘭有著源遠流長的釀酒歷史，雖然是否威士忌的發源地還眾說紛云，但肯定是將威士忌發揚光大的傳奇之地。在蘇格蘭古老的傳說中有一群守護神守護著蘇格蘭偏遠地區釀酒廠的核心地帶，別具神話色彩之餘亦能夠體現在酒體性格上。Diageo在這個年末終於要公布2021年的Special Releases限定版蘇格蘭單一麥芽威士忌系列，今回的「Legends Untold」正是源用這些古老守護神的概念。

Mortlach 13年（售價：1,330元）（圖片來源：Diageo）

Talisker 8年（售價：890元）（圖片來源：Diageo）

一系列8款佳作出自蘇格蘭最有名的酒廠當中：來自斯佩賽區的Mortlach又有名為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」，由「月幕夜狼」守護的Mortlach 13年，酒體結實有著極其濃郁的特性，採用全新處女桶和二次充填美國橡木桶，帶來迷人的香草香甜卻有著俘虜味蕾的大膽野性。另一位守護神「怒海蛟龍」，相信大家不難想象是守護著別具海洋風味的Talisker，是次的Talisker 8年具有濃烈煙燻海洋風味以及且鹹且甜的個性，還有誘人的椒辛味作為尾韻，採用二次充填的重度泥煤木桶加強了迷人的泥煤口感。Talisker向來性價比高，這款新作也不例外。

Lagavulin 12年（售價：1,280元）（圖片來源：Diageo）

Lagavulin 26年（售價：16,240元）（圖片來源：Diageo）

喜歡煙燻泥煤之作，又有由「烈焰雄獅」守護的Lagavulin 12年以及「獅王瑰寶」守護的Lagavulin 26年，前者算是酒廠經典的演繹，而後者卻充分展現了首次充填Pedro Ximenez／Oloroso雪莉桶的風格，和諧順滑的口感就與獅冠上的紅寶石一樣低調而精緻。接下來的守護神「天籟海妖」，別以為又是海島區或艾雷島的作品，原來是The Singleton of Glendullan 19年這款有著讓人眼前一亮的果香和杏仁糖芳香之佳作，由於入口甘甜圓潤讓人陶醉，就如美人魚般令人著迷，多得天籟海妖的神力。

The Singleton of Glendullan 19年（售價：1,380元）（圖片來源：Diageo）

接著的Royal Lochnagar 16年就更大有來頭，通常見到「Royal」一字就知與皇室有關係，位於蘇格蘭高地區的Royal Lochnagar本來只叫Lochnagar，直到19世紀興建新酒廠時原來位置竟是皇室行宮的附近，被當時的英女皇認識後成為之後三代皇室授權的酒廠。至於是次的Royal Lochnagar 16年其守護神為「旭日駿馬」，酒廠風格向來以蜜香和厚實果香主導，這一款亦帶有恬淡而甘香的柑橘皮和青蘋果味，以及香甜誘人的奶油質地，以繚繞不絕的淡木和白胡椒香作結，整體而言帶有迷人的清新氣息。

Royal Lochnagar 16年（售價：1,970元）（圖片來源：Diageo）

「雙子神狐」Oban 12年亦都是經典的Oban單一麥芽威士忌風格，最引人入勝的是糅合高地和島嶼風格，是次更用上全新碳化美國橡木桶，可以將清淡而濃厚的特性進一步融合。至於最後的「黑岩花媚」Cardhu 14年就用上二次充填美國橡木桶和紅酒桶過桶，具有清甜和諧、甘美圓潤的特性，帶有絲絲花果芬芳和青草氣息，恍如一朵盛開之花。

Oban 12年（售價：1,035元）（圖片來源：Diageo）

Cardhu 14年（售價：1,185元）（圖片來源：Diageo）

是次的「Legends Untold」限量版由Diageo首席調配大師Craig Wilson博士親手挑選，每一瓶皆是原桶強度，有些忠實地呈現酒廠風格，有些則用上特別的過桶工藝，絕對能為威士忌迷來一趟遊遍蘇格蘭的味蕾享受。最後大家還可以在瓶身上的QR code打開與酒廠相對應的傳說故事，享受美酒同時感受傳奇。