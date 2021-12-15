蘇格蘭威士忌守護神傳說 Diageo嚴選8家出色酒廠推出今年限量作
/ 2021.12.15
Mortlach 13年（售價：1,330元）（圖片來源：Diageo）
Talisker 8年（售價：890元）（圖片來源：Diageo）
一系列8款佳作出自蘇格蘭最有名的酒廠當中：來自斯佩賽區的Mortlach又有名為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」，由「月幕夜狼」守護的Mortlach 13年，酒體結實有著極其濃郁的特性，採用全新處女桶和二次充填美國橡木桶，帶來迷人的香草香甜卻有著俘虜味蕾的大膽野性。另一位守護神「怒海蛟龍」，相信大家不難想象是守護著別具海洋風味的Talisker，是次的Talisker 8年具有濃烈煙燻海洋風味以及且鹹且甜的個性，還有誘人的椒辛味作為尾韻，採用二次充填的重度泥煤木桶加強了迷人的泥煤口感。Talisker向來性價比高，這款新作也不例外。
Lagavulin 12年（售價：1,280元）（圖片來源：Diageo）
Lagavulin 26年（售價：16,240元）（圖片來源：Diageo）
喜歡煙燻泥煤之作，又有由「烈焰雄獅」守護的Lagavulin 12年以及「獅王瑰寶」守護的Lagavulin 26年，前者算是酒廠經典的演繹，而後者卻充分展現了首次充填Pedro Ximenez／Oloroso雪莉桶的風格，和諧順滑的口感就與獅冠上的紅寶石一樣低調而精緻。接下來的守護神「天籟海妖」，別以為又是海島區或艾雷島的作品，原來是The Singleton of Glendullan 19年這款有著讓人眼前一亮的果香和杏仁糖芳香之佳作，由於入口甘甜圓潤讓人陶醉，就如美人魚般令人著迷，多得天籟海妖的神力。
The Singleton of Glendullan 19年（售價：1,380元）（圖片來源：Diageo）
接著的Royal Lochnagar 16年就更大有來頭，通常見到「Royal」一字就知與皇室有關係，位於蘇格蘭高地區的Royal Lochnagar本來只叫Lochnagar，直到19世紀興建新酒廠時原來位置竟是皇室行宮的附近，被當時的英女皇認識後成為之後三代皇室授權的酒廠。至於是次的Royal Lochnagar 16年其守護神為「旭日駿馬」，酒廠風格向來以蜜香和厚實果香主導，這一款亦帶有恬淡而甘香的柑橘皮和青蘋果味，以及香甜誘人的奶油質地，以繚繞不絕的淡木和白胡椒香作結，整體而言帶有迷人的清新氣息。
Royal Lochnagar 16年（售價：1,970元）（圖片來源：Diageo）
「雙子神狐」Oban 12年亦都是經典的Oban單一麥芽威士忌風格，最引人入勝的是糅合高地和島嶼風格，是次更用上全新碳化美國橡木桶，可以將清淡而濃厚的特性進一步融合。至於最後的「黑岩花媚」Cardhu 14年就用上二次充填美國橡木桶和紅酒桶過桶，具有清甜和諧、甘美圓潤的特性，帶有絲絲花果芬芳和青草氣息，恍如一朵盛開之花。
Oban 12年（售價：1,035元）（圖片來源：Diageo）
Cardhu 14年（售價：1,185元）（圖片來源：Diageo）
是次的「Legends Untold」限量版由Diageo首席調配大師Craig Wilson博士親手挑選，每一瓶皆是原桶強度，有些忠實地呈現酒廠風格，有些則用上特別的過桶工藝，絕對能為威士忌迷來一趟遊遍蘇格蘭的味蕾享受。最後大家還可以在瓶身上的QR code打開與酒廠相對應的傳說故事，享受美酒同時感受傳奇。
瓶身設計首次聯乘知名插畫家Ken Taylor，他從流行文化藝術和現代海報作品中汲取靈感，採用了風格大膽卻又不失精緻細節的插畫和設計作品，將守護神活靈活現地勾勒出來，大大增加收藏價值。 （圖片來源：Diageo）