聖誕三大食材：只有1%的帝王三文魚、澳洲頂級草飼牛、鹿兒島名豬

過時過節相信有些朋友都會對於出外用餐感到恐懼，始終人多擠迫對於用餐體驗都有一定影響，對於向來有入廚經驗的朋友更加會想在佳節一顯身手，做一頓最具心意的盛宴，那麼在入手食材方面就不容馬虎。尤其是親自下廚對於食材的挑選出手也一定不會吝嗇，或者不妨看看來自頂級食品供應商特別為佳節而準備的三款套餐組合。

圖片來源：Waves Pacific

是次推出的套餐組合有分「3-4人用」、「6-8人用」以及「8-12人用」，可以因應人數而入手食材，當中充滿著奢華頂級的食材，例如被譽為「最頂級的三文魚」Ora King帝王三文魚柳，其天然魚油高於一般的三文魚，有著不同的肉質結構、口感飽滿，由於需要用心培養而且生活條件苛刻所以產量極為稀少，只佔所有三文魚產量當中的1%。

3-4人用套餐：

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此外愛牛之人就不容錯過來自澳洲的頂級O'Connors Angus草飼牛的烤肋排和西冷骨，喜歡濃郁牛香的朋友就要選擇草飼牛，味道會更細緻複雜。至於豬方面就有來自日本鹿兒島的薩卡豬，鹿兒島其中一大名物就是黑豬，在當地而言是非常高級的食材。還有在可持續發展農場自由放養的活鴨所製成的肉泥配上無花果、烤原隻鵪鶉以及「咆哮四十度」羊肉等眾多美食，適合大家因材善用，以巧手炮製一場充滿心意的盛宴。

6-8人用套餐：

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是次的套餐是由浪太平洋與今年才剛成立專營澳洲農產品的To-Plate合作，特別著重食材的質量和其可持續性。浪太平洋是一家優質食品分銷商，是本地多家頂尖食肆選用的品牌，最初主打供應澳洲和牛，及後搜羅更多來自世界各地的產品，當中最大的特色是堅持大部分肉類和食品都絕不採用激素或抗生素。至於To-Plate就專注於澳洲最好的農產品，甚至著重於提升當地農民的生活條件，由牧場到餐桌的過程當中都不會忽視任何一個細節，美食當然重要，但食得安心而且背後肩負著可持續性理念也是一種新世代飲食態度。

8-12人用套餐：