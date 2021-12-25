啤酒Cocktail｜10種隱藏飲法+酒譜　加乳酸飲品、番茄汁超驚喜！

只要天氣一熱就想要來杯清涼的啤酒！而這麼說雖然可能會讓很多擁立啤酒純飲不加冰塊的基本教義派撻伐，但不得不說坊間就是流傳了一堆啤酒加其他東西（果汁也好或是其他的酒或飲料）的喝法！（甚至有的還是認真的啤酒調酒！） 文：Daniel Hsu（GQ Taiwan）

而我們這邊推薦大家10種不同的啤酒玩法，說不定會讓你對啤酒有新的體會！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 啤酒 + 番茄汁

很多人都說「啤酒加番茄汁一比一」是台灣自創的喝法，這件事對也不對，確實這個喝法在台灣盛傳許久，而且還有「部落血腥瑪麗」的別稱，但在真實的調酒酒譜裡，真的也有一款啤酒加入番茄汁的喝法，名叫「Red Eye 紅眼」啤酒：番茄汁改為「2：1」！

2. 啤酒 + 橙汁

啤酒加橙汁也很常見，而且坊間也有很多橙汁口味的調味啤酒，而「啤酒：橙汁＝3：1」的喝法就是啤酒特調「Brass Monkey 銅猴子」。

3. 啤酒 + 小紅莓汁

說到小紅莓（Cranberry）口味的啤酒，不少人想到的就是台灣便利店買到的臺虎 9.99 調酒系啤酒「柯夢脫單」。不過實際上卻也有自己加小紅莓汁的啤酒調酒，但稍微麻煩一點，這款叫做 「小紅莓啤酒 Cranberry Beer」 將一份30 毫升的小紅莓汁加入適量啤酒裏，最後再加 1茶匙紅石榴糖漿提味。

4. 啤酒 + 蘋果酒

而除了加果汁以外，啤酒還能加其他酒喝，例如啤酒加「蘋果酒」一比一就是有名的「Snake Bite 蛇之吻」的喝法。

5. 啤酒 + 香檳

啤酒加香檳或葡萄氣泡酒也是國外常見的喝法，比例也是一比一！而如果是使用「黑啤酒」加香檳的話則有專屬的名字叫做「Black Velvet 黑色天鵝絨」。

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6. 啤酒 + 白葡萄酒

如果覺得啤酒加香檳或葡萄氣泡酒「太多氣泡」的話，改用白葡萄酒混合也可以，在調酒中這稱為「啤酒妖精 Beer Spritzer」非常爽口，適合炎熱的夏天飲用，而且建議喝的時候加入適量的檸檬皮提味。

7. 啤酒 + 梅酒

雖然感覺有點太接地氣了一點，不過確實啤酒加梅子是台灣酒店常見的喝法，而自己在家裡當然也可以把梅子換成自己泡製的梅酒，自己特製屬於自己的調味啤酒！

8. 啤酒 + 檸檬水

這是歐美國家常見的喝法，啤酒跟檸檬水的比例是一比一，而在日本也有類似的喝法，只是日本會改使用檸檬風味的碳酸飲料取代檸檬水。

9. 啤酒 + 可爾必思

這也是日本流行的神之喝法，比例是「啤酒：可爾必思＝5：1」，比例普遍變成一比一。

10. 啤酒 + 燒酒

這個俗稱「燒啤」的喝法相信很多人都知道，普遍的比例是「啤酒：燒酒＝7：3」。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：連可爾必思、番茄汁都可以加！10 種「啤酒」意外好喝的加料喝法！】