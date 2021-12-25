啤酒Cocktail｜10種隱藏飲法+酒譜 加乳酸飲品、番茄汁超驚喜！
/ 2021.12.25
而我們這邊推薦大家10種不同的啤酒玩法，說不定會讓你對啤酒有新的體會！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
1. 啤酒 + 番茄汁
很多人都說「啤酒加番茄汁一比一」是台灣自創的喝法，這件事對也不對，確實這個喝法在台灣盛傳許久，而且還有「部落血腥瑪麗」的別稱，但在真實的調酒酒譜裡，真的也有一款啤酒加入番茄汁的喝法，名叫「Red Eye 紅眼」啤酒：番茄汁改為「2：1」！
2. 啤酒 + 橙汁
啤酒加橙汁也很常見，而且坊間也有很多橙汁口味的調味啤酒，而「啤酒：橙汁＝3：1」的喝法就是啤酒特調「Brass Monkey 銅猴子」。
3. 啤酒 + 小紅莓汁
說到小紅莓（Cranberry）口味的啤酒，不少人想到的就是台灣便利店買到的臺虎 9.99 調酒系啤酒「柯夢脫單」。不過實際上卻也有自己加小紅莓汁的啤酒調酒，但稍微麻煩一點，這款叫做 「小紅莓啤酒 Cranberry Beer」 將一份30 毫升的小紅莓汁加入適量啤酒裏，最後再加 1茶匙紅石榴糖漿提味。
4. 啤酒 + 蘋果酒
而除了加果汁以外，啤酒還能加其他酒喝，例如啤酒加「蘋果酒」一比一就是有名的「Snake Bite 蛇之吻」的喝法。
5. 啤酒 + 香檳
啤酒加香檳或葡萄氣泡酒也是國外常見的喝法，比例也是一比一！而如果是使用「黑啤酒」加香檳的話則有專屬的名字叫做「Black Velvet 黑色天鵝絨」。
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6. 啤酒 + 白葡萄酒
如果覺得啤酒加香檳或葡萄氣泡酒「太多氣泡」的話，改用白葡萄酒混合也可以，在調酒中這稱為「啤酒妖精 Beer Spritzer」非常爽口，適合炎熱的夏天飲用，而且建議喝的時候加入適量的檸檬皮提味。
7. 啤酒 + 梅酒
雖然感覺有點太接地氣了一點，不過確實啤酒加梅子是台灣酒店常見的喝法，而自己在家裡當然也可以把梅子換成自己泡製的梅酒，自己特製屬於自己的調味啤酒！
8. 啤酒 + 檸檬水
這是歐美國家常見的喝法，啤酒跟檸檬水的比例是一比一，而在日本也有類似的喝法，只是日本會改使用檸檬風味的碳酸飲料取代檸檬水。
9. 啤酒 + 可爾必思
這也是日本流行的神之喝法，比例是「啤酒：可爾必思＝5：1」，比例普遍變成一比一。
10. 啤酒 + 燒酒
這個俗稱「燒啤」的喝法相信很多人都知道，普遍的比例是「啤酒：燒酒＝7：3」。
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：連可爾必思、番茄汁都可以加！10 種「啤酒」意外好喝的加料喝法！】