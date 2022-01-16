以條紋方格將意大利麵變成彩色美食　巴西廚師手工麵紅遍網絡

意大利麵作為意大利美食的主食，有多種形狀和品種，但當第一次看到巴西廚師 David Rivillo手工製的意大利麵時，便會誤以為是粘土工藝品而不是食物。但大家沒有看錯，這些都是貨真價實，睇得又食得的意大利麵食品。

(圖片來源：@david_rivillo / Instagram)

食物除了刺激嗅覺和味覺，其實也重視刺激視覺。成功的美食，賣相美觀也是重要元素，它能讓人是從眼睛看得讓人賞心悅目，再用味蕾慢慢品嘗。巴西廚師 David Rivillo 便以手工製作了多款色彩繽紛的意大利麵食，讓他特製的手工麵，紅遍社交媒體，至今這位美食藝術家已經在Instagram上積累了超過 4萬名粉絲。

(圖片來源：@david_rivillo / Instagram)

David Rivillo為食物增添風味，造出多款與超市貨架上標準意大利麵不同的色彩意大利麵食。他以鮮豔的條紋和成堆的方格把意大利寬麵條製作成領結和餃子，讓食家更容易將菜餚聯想到紡織品或彩色玻璃。他手工製作的每個麵團背後都是對結構和顏色作了深入研究後，以特定手工和用料，確保每個設計在烹飪過程中都保持其圖案。

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他表示從2016 年學習專業烹飪買了一台製麵機開始，便自家製新鮮的意大利麵。2019年委內瑞拉藝術家Carlos Cruz Diez去世，啟發他用意大利麵複製了Carlos Cruz Diez為西蒙玻利瓦爾國際機場創作，採用豐富色彩和圖案的藝術品Cromointerferencia de color aditivo，自此他便在腦海中思考如何造出不同的設計和圖案，踏上了創作之路。