NFT踩入餐飲界　會籍20萬全球第一間NFT餐廳2023年紐約開業

NFT熱潮持續，除了活躍於古董界、藝術界和元宇宙外，最近也踩入餐飲業！由美國餐飲預訂服務公司Resy聯合創辦人Gary Vaynerchuk有份掌舵的VCR Group，正在發售「第一家NFT餐廳」的會員資格。

圖片來源：@ Kyle Head/ Unsplash

這所名為Flyfish Club的餐廳主打海鮮料理，擁有150個座位，採用開放式廚房設計，並將於2023年在紐約開業，其運作方式與僅限會員進場的會所式餐廳一樣，但會員卡將會變成NFT，買家需要先購買加密貨幣，再透過加密貨幣以熱錢包購買餐廳會籍。會員在區塊鏈上購入餐廳的NFT會員代幣資格後，便可以憑代幣進入這所佔地10,000 平方英尺的餐廳，並根據會員級別獲得不同特權。

餐廳空間格局。（flyfishclub.com）

VCR 自一月起已售出1,501個代幣，公司會留起餘下1,534個代幣，雖然不會再有新的代幣發售，但已售出的餐廳NFT代幣持有人可於二手市場出租或轉售，然而因代幣價格會隨加密貨幣市場而有調整，因此最終入會費將會隨市場或有劇烈波動。

據餐廳官網表示，會員資格成為代幣持有者的資產，以後可以在二級市場上出售、轉讓或出租給其他人。通過利用NFT，餐廳能夠創建一個忠誠的會員社區，並可為會員提供特殊體驗。NFT創造了新的現代金融模型，這將使餐廳能夠在未來幾年提供卓越且可持續的產品。

Flyfish Club的常規會員資格共有2,650個名額，目前價格為3.8枚以太幣（以目前兌換價為港幣9.6萬港元），會員可獲權限為進入雞尾酒廊、主餐廳用膳和參加餐廳私人活動。而最頂級的會員資格共有385個名額，價格為7.8枚以太幣（以目前兌換價為港幣20萬港元），這級別會員可除了可享用對下級別的權限外，還可使用包括14個座位的omakase房間。

以上收費只是入場費，進場後餐飲消費將另外收取費用。營運商指所有食品將由行業資深人士監督把關，會員可以期待有一位專業壽司師傅為大家提供每天從日本空運而來的海鮮食材。