2022情人節朱古力推介｜英國茶葉老牌匠心精製　獨家配方朱古力

【2022情人節】剛剛過了農曆新年，雖然相信大家還吃剩不少朱古力，但接下來就迎接情人節了，所以還是要匠心挑選給予另一半的甜蜜朱古力。是次為大家介紹英國茶葉老牌Fortnum & Mason，別以為品牌只有茶葉聞名，以往推出不少令人驚艷的過節禮盒、禮物籃及甜點，Fortnum & Mason是一個來自1707年、有著悠長歷史的品牌，其出品往往都有著有如品牌歷史般複雜的韻味。

Heart Chocolate Selection Box/甜入心朱古力禮盒, 210g（438港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

朱古力口味五花八門，但總有幾款口味是永遠都受歡迎的，而這款「迷你松露朱古力心形禮盒」就將之結合為一：口感濃郁幼滑的海鹽焦糖松露軟心紅寶石朱古力以精巧心形禮盒盛載，每顆朱古力都由Fortnum’s獨家配方精心炮製，顏色呈現柔和的淡粉紅色，內裡是如絲幼滑的朱古力軟心，帶有迷人的水果香氣及酸甜風味，加上喜馬拉雅鹽作點綴，美味卻吃不膩，

Miniature Heart Chocolate Truffles Selection/迷你松露朱古力心形禮盒, 40g（128港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

並非每一對情侶的性格都完全契合，但心意卻能夠相通，以不同的特質互相擦出火花，正如這一款「心意相通朱古力禮盒」，朱古力分成兩邊，都是出產自哥倫比亞的朱古力，一邊是黑朱古力外殼包裹著牛奶朱古力醬及蜂巢脆脆，另一邊則是牛奶朱古力配搭熱情果朱古力醬及果仁脆糖，呈現出一份心意兩種演繹。

Chocolate Heartbreaker/心意相通朱古力禮盒, 120g（278港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

至於禮物籃方面，首先有「情人節摯愛專屬禮物籃」可以一次過飽嚐品牌著名的茶葉、朱古力和茶點。其中包括玫瑰包種茶、紅桑子朱古力、迷你甜入心朱古力禮盒及肯特果園蜂蜜，完全是甜蜜的象徵。還有另一款「情人節浪漫驚喜禮物籃」，可謂是取悅情人的一切都盡在其中。其中包括玫瑰包種茶、粉紅無酒精氣泡茶、榛子朱古力威化夾心蛋糕、紅桑子朱古力、迷你甜入心朱古力禮盒、肯特果園蜂蜜及糖漬杏仁。除了在佳節享用，也完全適合與另一半共享郊外野餐或露營的二人世界。