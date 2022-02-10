【情人節】坐擁維港景致ICC 101樓　創新意式食府黑松露浪漫盛宴

情人節將至，雖然現階段未能與情人共享燭光晚餐，但午宴仍然可以感受到濃濃的浪漫氣氛。嚴選餐廳方面，氣氛和環境當然是重中之重，至於能夠飽覽維港美景，位於ICC 101樓的RADICAL CHIC相信會是一個不錯的選擇。

圖片來源：RADICAL CHIC

RADICAL CHIC是一所創新意大利菜食府，是次特別為了情人節而推時令嚐味菜單，將採用矜貴黑松露及頂級時令食材來打造。原來在意大利，情人節正值冬春交替期間就最適合以樸實大自然食材入饌，所以黑松露是不二之選。

圖片來源：RADICAL CHIC

RADICAL CHIC向來擅長新派意式美饌，令人一改傳統意大利菜的刻板印象。至於意大利籍行政總廚Andrea Zamboni有著二十多年經驗，師承有著意菜教父之稱的米芝蓮三星大廚Gualtiero Marchesi，也從多間米芝蓮星級餐廳錘煉廚藝，他擅長融入個人獨有烹調風格，亦著重食材天然的風味。

在RADICAL CHIC的室內設計方面，就由設計團隊Haven Design操刀，餐廳坐擁維港景致，以暖橙色的大型壁燈打造怡人氣氛，與典雅復古的橙色餐椅相互映照，原來是呼應了夕陽西沉、晚霞映江之意境。餐廳牆身還有一系列現代藝術，可以提升整個餐飲體驗的格調。

圖片來源：RADICAL CHIC

說回是次的五道菜「黑松露嚐味菜單」，完全突顯出黑松露獨有的細膩幽香，包括前菜「黑松露意式杏仁餅」，是由地道杏仁餅融合松露香而成，而「雞蛋四重奏——三文魚子、海膽、魚子醬及黑松露」則充滿玩味地展現出雞蛋的可能性。主食方面，就有「A5和牛意大利小籠包配紅茶粉及黑松露」，當中的意大利雲吞以頂級A5和牛作餡料，在煙燻立山小種茶粉以及黑松露的加持之下，增添一份高貴典雅而中西合壁的風味。

圖片來源：RADICAL CHIC

另一道主菜為「A5近江和牛配黑松露及自家秘製醬汁」，主要突顯黑松露的麝香如何為和牛的脂香互相昇華。如果喜好龍蝦之人，可以另選「法國布列塔尼藍龍蝦配意大利榛子及黑松露」，所選用來自法國西南部的藍龍蝦有著「龍蝦界王者」之美譽，以其鮮味注入意大利榛子的果仁香及黑松露的菌香，有著豐富迷人的口味層次。

情人節大餐又怎少得甜點，原來是次的「意大利芝士蛋糕伴黑松露」並不一般，特別將意大利芝士蛋糕的主要食材：蛋糕、意大利馬加邦尼芝士及手指餅分開呈現，再配上黑松露增添風味，完美地為這場盛宴作結。