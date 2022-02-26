威士忌｜10大最受歡迎頂級Whisky品牌　除獲獎無數更具收藏價值

你知道討論度最高的「頂級威士忌之王」是哪個品牌嗎？

「先讓口腔充滿香味，再下嚥」是威士忌的迷人之處，穀物與麥芽交織而成的香氣、純粹的色澤、醇厚飽滿的口感，高年份威士忌歷經長時間的熟成，讓每個感官都能感受到它的頂級高雅，更能體會到工藝的歲月累積。

你喜歡以發芽大麥、水和酵母為原料的「單一麥芽威士忌」還是麥芽與其他穀物勾兌而成的「調和式威士忌」呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查獲得網友高評價的21年以上高年份威士忌品牌，一探究竟誰才是頂級威士忌之王？

頂級威士忌沈穩內斂，究竟最受網友喜愛的10大威士忌品牌是哪些呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NO.1 Royal Salute 皇家禮炮

世界譽有「威士忌之王」美名的Royal Salute皇家禮炮是台灣銷售第一的頂級蘇格蘭威士忌，擁有最頂級、最齊全高年份威士忌的品牌，製造出全球最暢銷21年經典「調和蘇格蘭威士忌」，2019年更推出「21年調和麥芽威士忌」，由超過21種21年以上的純麥威士忌原酒調和而成，更有以台灣風味為靈感的「 23 年蘇格蘭威士忌」獨門之作。

2021年更在台灣首發推出全球少見的常態性高年份21年調和穀物威士忌「王者之鑽」，揉合甜桃、蘋果甜味，杏仁、香草香氣，尾韻柔順香甜，跳脫穀物威士忌純酒精的口感，被網友評價為「穀物威士忌必備款」。

皇家禮炮也是威士忌大賽中常勝軍，在26屆英國國際烈酒大賽ISC囊括3面雙金最高榮譽，成為唯一在蘇格蘭威士忌品類中拿下最多面雙金大獎的品牌 。

NO.2 MACALLAN 麥卡倫

被譽為「單一麥芽威士忌領航者」的麥卡倫MACALLAN，以製桶與釀酒工藝聞名，雪莉桶更為經典傑作，時間釀造出飽和深邃的酒色，是許多收藏家、品酒師的夢幻逸品，各年份的酒更獲得極高評分，總平均高達92.1分以上，其中「珍稀系列」選用麥卡倫原酒，在收藏界佔有一席之地，屬於有錢也買不到的珍品之一。

NO.3 Balvenie 百富

「百富Balvenie」是目前唯一自行栽種大麥並堅持手工翻麥的蘇格蘭威士忌品牌，酒廠座落於蘇格蘭北邊斯佩賽地區的達夫鎮，每一款產品都得過各類世界級大獎，充分展現百年老牌的成熟。

百富宣布在明年推出「30年單一麥芽威士忌」及「40年單一麥芽威士忌」兩款高年份威士忌全新改版包裝，也在酒界引起討論。

NO.4 Glenfiddich 格蘭菲迪

「格蘭菲迪Glenfiddich」是全球銷量最大的蘇格蘭單一純麥威士忌品牌，從12年到64年，都呈現出獨特的風味與口感，其中18年更是鑑賞家口中「不可或缺的珍品」，今年在英國倫敦國際烈酒競賽ISC拿下10面金牌、3面銀牌，兩大新作「12年天使雪莉」、「22年雪莉之王」單一麥芽威士忌，榮獲「Double Gold」特優金牌。

NO.5 Dalmore 大摩

大摩酒廠Dalmore被專家譽為「老酒銀行」，將「12支鹿角的鹿首皇室徽章」作為品牌識別，座落在屬於蘇格蘭高地的Cromarty海灣北岸，網友評價「香氣舒服、入口滑順」，大摩曾於2002年創下全球威士忌正式拍賣最貴紀錄，12年蘇格蘭單一麥芽威士忌更在舊金山世界烈酒大賽奪下金獎殊榮。

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NO.6 The Glenlivet 格蘭利威

格蘭利威The Glenlivet可說是單一麥芽威士忌的領導品牌，奠定斯佩賽經典標竿風味其中，其中高年份21年、25年以小批次量產，富有獨特果乾風味及馥郁口感，並連續兩年在台灣舉辦單桶拍買會，由首席釀酒師挑選高年份原酒獨獻給台灣威士忌行家，2018、2020年推出的13、15年份純正雪莉桶系列，堪稱獨獻台灣的顛覆之作。

NO.7 Glenmorangie 格蘭傑

格蘭傑Glenmorangie原本是啤酒釀造廠，自1843年改為釀造頂級單一麥芽威士忌，採用蘇格蘭生長的大麥，在催芽過程中以泥煤烘烤，並用全蘇格蘭最高的蒸餾器打造獨樹一格的風味，格蘭傑在2016 年IWC競賽被評選為年度最佳威士忌， 在IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽中，經典格蘭傑更被評審評價「擁有不可思議滑順口感的威士忌」。

NO.8 The Singleton 蘇格登

蘇格登The Singleton以以扎實精湛的首創工藝聞名，「養桶陳放」將桶重整窯烤過後，依風味調整放置時間，打造醇順口感與馥郁香氣，蘇格登12年單一麥芽蘇格蘭威士忌憑藉長時間的批次蒸餾，打造出圓潤滑順的口感，更在有著「酒界奧斯卡」之稱的烈酒競賽中榮獲金牌的最高榮耀，酒友評價「最能喝出單一純麥的味道」。

NO.9 Johnnie Walker 約翰走路

擁有200年歷史的「Johnnie Walker約翰走路」，可說是調和威士忌的領導品牌，大多數產品為標註年份，以顏色區分等級，從酒齡最淺的紅牌到最高級的藍牌，網友推薦紅牌更適合調酒，綠牌、金牌、藍牌則適合純飲。

約翰走路在2019年美國舊金山烈酒競賽中，摘下16年份以上「調和式威士忌」雙金獎，更被譽為「威士忌中的聖母峰」。

NO.10 Ballantine's 百齡罈

在歐洲為銷售第一的威士忌品牌「百齡罈Ballantine's」 以調和式威士忌最為出名，其中百齡罈 17 年調和式蘇格蘭威士忌連續多年獲得《威士忌聖經》高分評價。

百齡罈21年也被評價為極品，帶有淡淡的蘋果香及花香，入口感受到煙燻氣息，濃郁醇和非常順口，而百齡罈30年多次獲得國際烈酒大賽金獎，濃郁啤梨與水蜜桃香氣，是威士忌鑑賞家不可錯過的珍貴佳釀。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月09日至2021年08月08日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『威士忌品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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