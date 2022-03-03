日本藝術家發掘「麵包的魅力」　羊角包變燈罩烤餅變鐘錶

最近因傳聞全民強檢下將採取禁足措施，市面踴現搶購物資人潮，連尋常不能長久保存的麵包都給搶過一空，令人感慨無可奈何。在當代大規模生產模式下，麵包是其中一種常見會賣剩的食品，有善心的老闆或會以惜食形式捐贈給慈善機構，但亦有不少以過期食品方式傾倒，甚為浪費，面對這些容易變壞的食品，日本藝術家Yukiko Morita以麵包製作吊燈的創意手法，則別具可持續發展意義。

（圖片來源：yukikomorita shop）

（圖片來源：yukikomorita shop）

2006年，在京都市立藝術大學學習的Yukiko，因為非常著迷各種麵包的特質，開始萌生用麵包做創作的想法。她在課餘時間在一家麵包店工作，開啟她此後以十年時間研究發掘「麵包的魅力」。

「在我開始在麵包店工作之前，我只是喜歡吃麵包。但當我在麵包店工作後，我注意到麵包的『表情』每天都不一樣。」

她發現不同溫度、濕度和發酵條件，讓麵包師傅造出完全不同「表情」的麵包，這個有趣的發現讓她愈來愈著迷以麵包做不同藝術創作。有一天，她為切成薄片的麵包拍攝照片，然後在顯微鏡下仔細觀察它們上面生長的黴菌，在偶然的機會下，她在窗戶透射進來的陽光下，發現一塊切得很薄的麵包看起來發光，啟發她將麵包變成燈具的念頭。

（圖片來源：yukikomorita shop）

Yukiko於大學畢業後，開始將她發掘到「麵包的魅力」發展為創新的家居裝飾業務，並於2016年她給合Pan（麵包的另一個詞）和lampshade（燈罩）二字，推出自家品牌PAMPSHADE，將她對麵包的熱愛融入到其創意中。從餅舖購入各式各樣的榚店和麵包，經過防腐劑和防黴劑處理後，把麵包掏空變成功能齊全的燈具，乃至鐘錶。而挖空出來的部份也不會浪費，Yukiko將它融合不同味道，造成名為「Nakami Rusk」（Nakami在日文有「挖空」的意思）的麵包乾。

如今，該品牌創造了各種古怪的功能性家品，包括羊角麵包夜燈、長方形枝形吊燈和烤餅鐘錶，售價由6,000至16,000日圓不等（約460至1090港元）。她表示正常使用範圍內，燈具可以半永久使用，至今仍然在Instagram上看到她的新品。