全球最老威士忌Macallan The Reach　走過81年戰火洗禮價值近百萬

對於威士忌的愛好者來說，1940年代的蘇格蘭威士忌特別引人注目，因為二戰期間酒類幾乎算是停止生產，能傳世至今絕非易事。

Macallan麥卡倫2022年第一季發表品牌史上最高年份威士忌「The Reach 81年」，此款單一麥芽威士忌在1940年代蒸餾入桶，並於雪莉桶中歷經世界動盪與變化長達81年，它反映了一個非凡的時刻，更表現出百年品牌追求卓越永不動搖的意志。Macallan The Reach 以手工酒瓶盛裝，放在藝術家特製的青銅雕塑，全球限量288瓶，單瓶售價英鎊92,000元，約港幣94.4萬。

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歷經二戰動盪而生的不凡酒液

位於蘇格蘭 Speyside 的麥卡倫，推出81年的The Reach單一麥芽威士忌，是品牌迄今為止發布的最古老的威士忌，由單一的雪利酒調味橡木桶釀製而成。在飲用的時候讓人感受到這款酒柔和的口感，與1940年蒸餾時的動盪時期形成鮮明對比。

The Reach 這款深色珍貴的威士忌包裝精緻，木盒以從1940年就長在麥卡倫莊園裡的榆樹製作，裝著酒液本體的是手工吹製玻璃瓶。酒瓶由蘇格蘭雕塑家Saskia Robinson創作的三隻青銅手雕塑托著，「手」代表著麥卡倫歷史上的人物及其獨特的故事：一隻紀念 1940 年的釀酒廠工人，他們在80多年前的充滿挑戰的時代不懈創造。另一位是前任董事長的Allan Shiach之手，其祖父在二戰時領導著麥卡倫走過動盪。第三隻是麥卡倫的威士忌大師Kirsteen Campbell，他精心挑選了 1940 年用來製作 The Reach 的酒桶。

醞釀81年的濃郁甜美風味

麥卡倫威士忌The Reach 81年酒精濃度41.6%，色澤呈現深赤褐色調，是這款非凡威士忌驚人深度的第一個暗示。聞起來帶有黑巧克力、甜肉桂和芳香泥炭的味道，還散發李子、皮革、粉紅葡萄柚、紅醋栗果凍和濃郁的樹脂香氣。喝起來能感受到糖漿太妃糖、黑莓果醬、甘草、結晶薑、肉荳蔻、烤鳳梨、山核桃，尾韻是濃郁飽滿的甜美與煙燻氣味。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最老威士忌 麥卡倫The Reach 81年限量288瓶】