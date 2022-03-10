1990年麥當奴進駐俄羅斯　歷史照片見證美蘇冷戰破冰時刻

因應烏克蘭局勢，麥當奴（McDonald's）於3月8日宣佈將暫時關閉俄羅斯境內全部850間餐廳，暫停一切業務運營，不過將繼續向其62,000名在俄員工支付薪資。麥當奴是美式快餐龍頭，上世紀以來一直是資本主義企業的典範：顧客第一、高效、快速、標準化管理，因此1990年1月31日俄羅斯第一間麥當奴於在普希金廣場開設，俄羅斯人馬上成群結隊排隊買快餐，當時輿論認為這是冷戰兩大陣營破冰起點。三十多年後麥當奴撤離俄羅斯，大家再關注新的冷戰是否來臨？但不論局勢發展如何，當年俄羅斯第一間麥當奴開張的照片，成為歷史印記，讓我們也藉此回顧一翻。

後來成為俄羅斯第一任總統的葉利欽亦有出席俄羅斯首間麥當奴開幕。(Boredpanda)

1990 年 1 月，麥當奴在柏林圍牆倒下後不到兩個月開設第一家俄羅斯分店，向世界發出了一個強有力的信息──冷戰時期的敵對行動開始解凍，兩大陣營人民互相走近一步的一大嘗試。據報估計當年有 38,000 人在莫斯科的普希金廣場排隊八小時，不惜支付相當於幾天工資的價錢來買巨無霸、奶昔和炸薯條，逝要一嘗這間象徵美國文化的速食店食品。2020年麥當奴俄俄羅斯首席執行館Marc Carena便曾向傳媒表示，「麥當奴不僅僅是一家簡單餐廳的開張，它像徵著蘇聯向西方開放的整個過程。」

有俄國網友分享照片，早年俄羅斯麥當奴其中一款LOGO，是與蘇聯國旗合一。(@zakh98/pikabu.ru)

當年俄羅斯麥當奴員工熱情有加、舉止禮貌，反而讓俄羅斯人手足無措。一位在場採訪的的美國記者觀察，顧客似乎長時間習慣面對國內比較粗魯無禮的服務，一旦遇到禮貌的快餐店店員馬上感到十分驚訝！話說九十年代要成為蘇聯麥當奴的員工絕非易事，必須是蘇聯青年一代中的精英中的精英──首先要求學歷要是知名大學畢業，而且會講英語，還要具備良好的服務技能，待客要熱情有禮。由於在蘇聯可以選擇的食物非常有限，當時甚至有人把麥當奴的包裝袋帶回家，當作紀念品反復使用，一位蘇聯記者便稱麥當奴是「美國對食物的理性主義和實用主義的表現」。

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此後不足兩年蘇聯瓦解，因此有美國傳媒指第一批俄羅斯麥當奴顧客「已經看到了未來，而且它在起作用，至少在他們的消化道中是這樣。」對於俄羅斯普遍顧客來說，麥當奴固然讓他們難得接近鐵幕另一邊的西方生活，但與其扣上意識形態來解讀他們的消費行為，不如說是在他們面對戈巴卓夫提出「休克療法」導致經濟紊亂的時局下，稍為高消費一下嘗一嘗海外的新事物，苦中作樂一翻。