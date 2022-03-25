劉鑾雄窖藏佳釀第3部　轉投佳士得4月拍賣　89支紅酒估價逾2400萬

來自單一藏家的名酒窖藏，近年在香港拍場屢創佳績。例如人稱「大劉」的富商劉鑾雄窖藏佳釀，過去幾季兩度在蘇富比上陣，結果俱寫下100%「白手套」完美成交率。

來到2022年，「大劉」的窖藏佳釀再現香港拍場。不過，拍賣行不再是以往兩季的蘇富比，而是另一龍頭佳士得。佳士得3月11日公布，「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」將於4月13日在香港中環歷山大廈佳士得總部舉行現場拍賣，89項拍品總估價超過HK$2,400萬。

「大劉」窖藏佳釀「轉投」佳士得，或許與兩間拍賣行今年初一則人事變動有關。這則人事變動，實則是指佳士得從蘇富比挖角，把對手名酒部的掌舵人 Adam Bilbey 招攬旗下，今年1月起在佳士得出任全球珍罕名釀及烈酒部主管。

Bilbey 自2015年起擔任蘇富比洋酒亞洲區主管，史上最高估值的洋酒拍賣「超凡釀」（2019年舉行，總成交額HK$2.34億）；文首提及的兩次「劉鑾雄窖藏佳釀（第一及第二部分）」專場（2020、2021年舉行，總成交額HK$1.05億），俱由 Bilbey 策劃。如今 Bilbey 轉戰佳士得，劉鑾雄窖藏佳釀帶到佳士得上拍，可謂順理成章。

這回在佳士得舉槌的佳釀同樣份量十足，包括「夢幻紅酒」DRC Romanée-Conti 1989至2005年份的珍稀大瓶裝美酒、傳奇釀酒師Henri Jayer出品的Vosne-Romanée Cros-Parantoux、1978至1999年極佳年份的1.5公升裝佳釀。

柏翠堡（Pétrus）、港人熟識的拉菲堡（Château Lafite）、拉圖堡（Château Latour）、武當（Mouton Rothschild）等波爾多一級莊出品亦包括其中。

劉鑾雄窖藏佳釀第三部分部分拍賣精選紅酒。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

以下為部分精選拍品：

DRC出品

1996年 DRC Romanée Conti｜1瓶6公升裝｜估價：HK$950,000 - 1,400,000

2005年 DRC Romanée Conti｜1組3瓶｜估價：HK$420,000 - 650,000

1999年 DRC Romanée Conti｜1組6瓶｜估價：HK$850,000 - 1,300,000

1996年 DRC Romanée Conti｜1組6瓶｜估價：HK$700,000 - 1,100,000

2002年 DRC Romanée Conti｜1組6瓶｜估價：HK$700,000 - 1,100,000

1999年 DRC Richebourg｜1組7瓶｜估價：HK$280,000 - 400,000

2002年 DRC La Tache｜1瓶6公升裝｜估價：HK$300,000 - 450,000

2005年 DRC La Tache｜1組2瓶1.5公升裝｜估價：HK$480,000 - 700,000

Henry Jayer出品

1999年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1組6瓶｜估價：HK$600,000 - 900,000

1990年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1組6瓶｜估價：HK$700,000 - 1,100,000

1992年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1瓶1.5公升裝｜估價：HK$130,000 - 200,000

1996年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1組6瓶｜估價：HK$550,000 - 800,000

1999年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1組6瓶｜估價：HK$600,000 - 900,000

1991年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組12瓶｜估價：HK$550,000 - 850,000

1995年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組3瓶1.5公升裝｜估價：HK$260,000 - 400,000

1992年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1瓶1.5公升裝​​​​​​​｜估價：HK$130,000 - 200,000

1993年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1組6瓶｜估價：HK$500,000 - 750,000

1995年 Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros Parantoux｜1瓶1.5公升裝​​​​​​​｜估價：HK$200,000 - 300,000

1997年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組4瓶｜估價：HK$160,000 - 240,000

1986年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組1瓶｜估價：HK$42,000 - 65,000

1991年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組12瓶｜估價：HK$550,000 - 850,000

1993年 Henri Jayer, Echézeaux｜1組9瓶｜估價：HK$400,000 - 600,000

波爾多出品

1990年Pétrus｜1組6瓶1.5公升裝｜估價：HK$320,000 - 480,000

1995年Pétrus｜1組2瓶3公升裝｜估價：HK$140,000 - 220,000

2000年Le Pin​​​​​​​｜1組6瓶｜估價：HK$140,000 - 220,000

2005年Lafleur｜1組2瓶3公升裝｜估價：HK$90,000 - 130,000

2000年Lafleur｜1組8瓶｜估價：HK$42,000 - 65,000

1995年Lafite｜1組12瓶｜估價：HK$60,000 - 90,000

2000年Lafite｜1組1瓶3公升裝｜估價：HK$38,000 - 55,000

2003年Latour｜1組12瓶｜估價：HK$65,000 - 95,000

1995年Latour｜1組12瓶｜估價：HK$65,000 - 95,000

1995年Mouton｜1組11瓶｜估價：HK$40,000 - 60,000

同場加映：酒杯｜必知8款基本款酒杯 香檳杯分新舊款？戶外野餐有專用杯？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

同場加映：Pinot Noir紅酒｜最貴黑皮諾葡萄酒Top 10 98分女神價值25萬港元（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：劉鑾雄窖藏佳釀「轉投」佳士得4月拍賣 89項拍品估價逾HK$2,400萬】