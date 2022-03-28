蘇格蘭威士忌大摩推出223支33年佳釀NFT　與「期酒」無縫融合？

【NFT/ 威士忌】NFT除了是潮流之外，其實以此形式交易亦具備不少優點，而且產品已經不限於藝術品，例如最近就有全球首個高級洋酒NFT平台BlockBar與享負盛名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌The Dalmore再度合作，為威士忌迷帶來223支33年的威士忌NFT。

圖片來源：BlockBar／The Dalmore

BlockBar是第一個擁有實體產品的酒類NFT平台，是次買家除了可以入手珍稀佳釀，更可以參加9月由The Dalmore與BlockBar舉行的獨家活動以慶祝The Dalmore 33年威士忌裝瓶，屆時此佳釀將會以51%酒精濃度出桶，再待到今年12月就可以將美酒帶回家，味道方面混合了黑加侖、黑莓、柑橘、杏仁糖、甘草和軟香料組成豐富複雜的味道。

圖片來源：BlockBar／The Dalmore

首批共10瓶的作品將會在3月29日開售，通過抽籤形式以8,800美元售予現有的BlockBar NFT持有人，此批買家還可以參與在酒廠舉行的獨家VIP體驗。而到4月5日將會發布第二批共213瓶的NFT，有興趣入手的朋友可以於3月30日起的48小時內註冊。

「The Dalmore Decades: The No. 4 Collection #1」（圖片來源：BlockBar）

其實是次已經是BlockBar與The Dalmore的第二次合作，就在去年11月，「The Dalmore Decades: The No. 4 Collection #1」僅此一枚的NFT代表了四瓶來自1979、1980、1995與2000年的美酒，在開售短短幾分鐘內就以137,000美元售罄。

去年一套六款「The Dalmore Decades 6號典藏」於香港蘇富比以875萬港元成交，更打破了亞洲地區歷來最高價的威士忌拍品之紀錄（圖片來源：蘇富比）

其實採用NFT形式取代傳統的拍賣方式除了可以鑑定買家對威士忌的擁有權和產品真偽，還能夠避免將實體酒品移送時所產生的保存和運送風險。在買家兌換實體酒之前，每瓶酒會儲存在BlockBar在新加坡的保險倉庫中，至於加密版本亦由BlockBar安全保管，買家可以選擇將NFT保存在自己的虛擬酒吧、送贈他人或兌換實體酒。

然後相信眼利的朋友會發現，當你買下NFT的一刻其實威士忌尚未出桶，這與「期酒」的概念非常相似，而且更是以一種更為價格透明和容易轉手的方法轉型。傳統的期酒由於並非每一桶都一定會升值，所以也考驗眼光，但至少入手一刻會比將來的正式上市的價格低，具有一定的投資潛力，特別是有如是次的The Dalmore佳釀一樣產量小、上市後不易買到或限量的酒款。期酒已經存在了過百年歷史，融入更具便利性和可溯源性的NFT世界相信會是一個現代化的轉型方式。