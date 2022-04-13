【威士忌】獲獎無數台灣酒廠OMAR　南投獨特風土條件造就夏天味道

【威士忌】炎熱潮濕的天氣襲來，說到夏天的專屬飲品不只有清涼啤酒，亦令人想起熱帶水果點亮味蕾的味道，充滿陽光氣息的繽紛水果風味，原來在威士忌也能找到。香港人留意亞洲威士忌，都會就地理之便比較注意日本和台灣的作品，於台灣南投設廠的OMAR，雖然近幾年鋒芒漸露，已經獲獎無數，但原來它亦有著悠長的釀酒歷史。

圖片來源：Nantou Distillery Omar Whisky Club

說到台灣威士忌，早年大家熟悉的不外乎是設廠於宜蘭的Kavalan，同樣因為獲獎無數而人所共知，不過由於地理位置和氣候不同，位於台中南投的OMAR與之風格各異，宜蘭的氣候跟蘇格蘭比較相似，而南投則比起香港更為炎熱潮濕，當中的最大影響是加速熟成威士忌，例如一般要在蘇格蘭熟成十年的酒，於南投的氣候加持下可能只需兩三年就達到相若的效果，因為「Angel’s share」（蒸散耗損的比例）可以高達8%以上，比起蘇格蘭足足高上三四倍，用短時間釀出酒體紮實的威士忌，也打破了威士忌的高年份迷思。

原桶強度單一麥芽威士忌－葡萄酒桶（圖片來源：OMAR）

OMAR的廠房屬於TTL（臺灣菸酒股份有限公司），在過去數十年間一直都有釀造果酒的歷史，當中特別出色的有葡萄和荔枝酒，亦因為南投的氣候非常適合水果種植，甚至有一些葡萄品種可能是這裡獨有的。不過要到2008年主打威士忌的OMAR才正式成立，對於威士忌的世界而言是相當年青的酒廠，卻善用了自己的優勢及專長，將這些獨特的水果酒桶用來陳年熟成威士忌，成就出風味出眾、在其他地方難以找到的獨特風味桶吸引到大家的眼球，俘虜酒客的味蕾，自2014年起參加各大酒類比賽並獲得為數眾多的好評。

例如在威士忌界的年度盛事——世界威士忌大賽（World Whisky Awards, WWA），今年OMAR亦得到了數個首階段的獎項，獲得「小組優勝獎」的作品有OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（IPA酒桶）和OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶），前者是用上IPA精釀啤酒桶賦予酒體出色的花果香、草本和柑橘氣息，帶來平衡又嶄新的風味。另外獲得銀牌獎的有OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）和OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）。

原桶強度麥芽威士忌－新橡木桶（圖片來源：OMAR）

雖然OMAR的風味桶出眾，但大家熟悉的雪莉桶、新橡木桶也在是次比賽中獲得了肯定，亦因為上述的風土條件之下，為大家帶來對新橡木桶嶄新的認識，新橡木桶賦予的典型芳香如香草、奶油等甜美味道盡情綻放，其次是橡木桶本身的單寧會帶有類似辛香料的氣息如白胡椒、番紅花以及肉桂的滋味。酒體充滿活力、風味強烈，絲絲甜香在口腔縈繞不散不停地勾引著味蕾。