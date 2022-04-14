本地AMDC推NFT建立酒界可持續圈　首個企劃專屬口味啤酒參與試飲

【NFT】精釀啤酒的熱潮在這十年間沒有退卻，由百花齊放或者專攻某一風格的佳作都有，不過如想打造自己獨有的風味或專屬酒款，除了自家釀或者包桶之外就沒有太多方法，但最近酒客們就有福了，Alkie Monk Drinking Club (AMDC) 的成立可以透過NFT的特性讓本地甚至全球的同好一起投選、試飲、製作專屬酒款，最近迎來首個自主品飲企劃，就與本地精釀啤酒品牌「瘋啤」合作推出一套三支獨有口味的作品。

其實NFT的特性對於釀酒或品酒有不少契合之處，首先各大品牌推出的都是穩定品質和口味的作品，即使是精釀啤酒品牌，口味總不能太任性而盡量切合大眾口味，所以在市場上很難找到一款稱得上為專屬於自己的作品，而如果想做到的話可能就要以充裕資金投入或與朋友集資去包桶。此外，在威士忌的界別坊間亦有「分享瓶」衍生出來，因為面對新產品總不能動軋就以瓶為單位去入手嘗試，於是就有酒客同好會自主發起將一瓶酒分開若干份數讓更多有興趣的朋友去品飲嚐味。

不過來到NFT的時代，以上的問題都迎刃而解。首先AMDC利用區塊鏈特性集資設立社群庫房，NFT持有者即是庫房的持份者，可以有權參與決策投票決定庫房的運用，投選自己喜愛的酒款並有機會投入生產。此外，NFT持有者會自動成為AMDC的會員（稱為Alkie Monk），可以參與AMDC的專屬活動、享有會員福利、參與試飲等，並以Discord作為主要交流平台，用作社群溝通及決策，大家可以分享心得交流意見，AMDC也會不時邀請酒類業界單位合作加入群組作為顧問使大家有所得益。

AMDC第一個自主品飲企劃與香港本地手工啤品牌「瘋啤」合作推出一套三款獨家口味的啤酒。 （圖片來源：AMDC）

有趣的是，當參與者經過試酒、投票去到釀製和生產的階段直到產品推出市場後，在賣得的收益將會回歸庫房，當然庫房錢包亦是公開予NFT持有者的，除了產品之外，NFT在二手市場買賣獲得的50%版稅亦會成為庫房收入，最後用來回饋長線投資者，亦營造出一個使AMDC可持續發展的生態系統，自給自足也減去經營上的顧慮，使真心愛酒的NFT持有者可以一直享有福利。

至於首個限定商品企劃就與「瘋啤」合作，NFT持有者可獲一套三支分別為清酒、冷泡咖啡及爆谷口味的獨家啤酒，於5月將會舉辦網上Zoom試酒會，試飲後可以投票選出最受歡迎的一款投入生產並推出市面作限量發售。第一階段NFT會優先售予白名單人士，發售日期為4月30日，之後4個月陸續推出發行，總共分為三個階段發售總數5,000枚NFT。

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如果是其他酒類的愛好者也敬請期待，因為AMDC將會繼續開展包括氈酒、紅白酒、威士忌及清酒等的專屬企劃，而且每次的商品都有特定主題，NFT持有者依然可以在產品推出前提供意見、參與試飲、投選等，獲得的限定商品還會印上自己獨一無二的NFT頭像作為禮物。