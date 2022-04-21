【日威】遊佐蒸餾廠首款作品　坐擁天然優質泉水為威迷帶來新驚喜

日本威士忌相信是不少愛酒之人的心頭好，大約在2018年的時候日威走上最顛峰的盛世，但隨之而來的是高年份美酒買少見少，價錢水漲船高，甚至一些佳作停產以無年份（NAS）作品取代⋯⋯不過，另一方面亦有一些新酒廠相繼推出，讓鍾情於日威的朋友依然驚喜不斷。例如一家於位山形縣遊佐町的新興蒸餾廠「遊佐」剛於今年推出首款新作，馬上與大家來看看這家酒廠有何特別之處。

圖片來源：遊佐蒸溜所Facebook

在介紹遊佐威士忌蒸餾廠之前，不得不提日本的業界於去年也迎來不少新轉變。首先是日本非官方的威士忌團體「日本洋酒酒造組合」在去年2月12日釋出一系列針對日威造酒方法的品質規範，為的就是要「日本威士忌」這五個字印在酒標之上是得以認受的。所以除了製造的過程包括糖化、發酵、蒸餾必須在日本進行，也將麥芽列為必要材料，此外只限穀物及本土水源可以使用。再者，必須於日本裝瓶、裝瓶時的酒精度為40度以上，其實這些規定都與蘇格蘭於1988年定立的「蘇格蘭威士忌法案」相類似。這些規範只對日本洋酒酒造組合的成員進行約束，不過不少成名已久的大小酒廠都是成員之一，與此同時於去年年尾日本政府也頒發60多張威士忌製造執照，在提高業界品質的同時也迎接新成員，相信接下來會見到百花齊放的景象。

圖片來源：遊佐蒸溜所Facebook

說回遊佐這家威士忌蒸餾廠，所位於的遊佐町鳥海山是一座高降雨量的山脈，所以天然泉水源源不絕，從岩石之間進行自然過濾流出來的泉水清澄而優質，故有著「湧泉之里」之美名，原來這裡出產的軟水亦很適合用來釀酒。自古以來好山好水就釀得出好酒，聞名於世的蘇格蘭威士忌往往採用河谷的地名作為酒廠名字，可見得對水質相當重視和尊重。這個道理在日本亦然，在認識日威之前，人們已經相當推崇日本啤酒，以啤酒大部分的成分是水的情況來看，水質的要求更是取決。水也是釀造威士忌的最基本成分，遊佐於這方面已經有著具大的優勢。

圖片來源：遊佐蒸溜所Facebook

另一方面，威士忌很大程度上風味是來自於木桶的，所以陳年熟成的環境是重中之重，酒廠有著迷人的自然美景，令人驚訝的是這裡的全年平均溫差竟然高達35度，這樣高的溫差有助於威士忌的熟成，蒸散耗損的比例高，可以在短時間內完成目標的熟成程度，亦因如此，酒廠才剛設立短短三年的時間就於今年推出了首款作品。酒廠暫時是沒有蒸餾重泥煤原酒的，木桶方面主要以波本桶為主，還有少量的雪莉桶、紅酒桶以及起源於日本的水楢桶。

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首款作品「YUZA First Edition 2022」選用了2018年11月到2019年1月之間蒸餾的原酒調和而成，最後於原桶強度（Cask Strength）61%酒精度裝瓶，於今年2月中一共推出了8,500瓶，酒體呈現了蜂蜜、香草、杏桃這些典型的波本桶香甜氣息，入口如絲順滑，口感偏輕，有著滿滿的花果芳香，是非常切合到日本風格還反映出當地風土條件下的特色。