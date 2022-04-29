威士忌投資│包桶門檻高？低至1.5萬都可入手　自行決定出桶年份

威士忌說得上為近年的一項新興投資品，但其實威士忌要從2018年才正式納入奢侈品投資指數，卻已成為當中升幅最高的一項，於2010年至2020年這十年間就有近600%的增長。而且對於本身就是威士忌迷而言，即使投資失利但最起碼都可以自己品嚐。威士忌投資除了入手瓶裝威士忌，對自己眼光有更大信心的朋友向來都喜歡「包桶」，動身前往酒廠親身品嚐，在酒廠的倉庫內尋寶物色一桶桶別具潛力的美酒，不過近年想入手原桶威士忌的話，原來也不一定需要遠赴蘇格蘭了。

圖片來源：Cask Trade Ltd.

或者有朋友會有疑問，如果是好酒的話，酒廠自己本身為何不將之裝瓶出售？但其實酒廠將好酒售予他人早已非新鮮事，相信大家都聽過獨立裝瓶廠（Independent Bottler，簡稱IB），獨立裝瓶廠本身沒有釀酒，是憑著眼光在諸多酒廠之中挑選適合市場或具有潛力的作品自行裝瓶、儲藏，再以有別於酒廠的市場行銷方式出售。喜歡IB的朋友，都是喜歡這種令人驚喜的個性。至於酒廠為何會存在這些出售予他人的桶藏？因為酒廠往往有自己既定的產品風格，推出的酒款總不能一時一樣，所以就會存在一些品質不錯、卻又與自身風格不同的作品出現。

圖片來源：Cask Trade Ltd.

說到這裡，或者有朋友會對包桶有興趣，但往往會礙於一些問題而卻步。首先一桶酒其實可以裝瓶200瓶以上，如此大量的酒要想辦法出售，而且投資入門的門檻也不低，就算這些都做好心理準備，但第一步要從何入手？如何可以聯絡到酒廠？於是一些威士忌的交易平台應運而生，例如在倫敦的Cask Trade Ltd.特別為亞太地區的愛酒之人提供原桶庫存及交易服務，最近於香港開設辦公室，讓有興趣包桶的本地威士忌迷多了一個方便渠道。

圖片來源：Cask Trade Ltd.

這家公司可以幫助到私人買家入手原桶威士忌，推出自家產品，自用、或者作為獨一無二的禮物亦無不可，除了放售、裝瓶的服務還有提供酒桶管理，因為威士忌是可以繼續在酒桶在陳年熟成的，如果發現了有潛力的原桶威士忌，卻總不能馬上就裝瓶或轉售出去，有礙於酒釀的複雜性及潛在價值的發展，最好就是有一個位置繼續存放讓桶主可以決定該美酒應該出桶的年份。而且對於出售還可以選擇寄賣、私人轉售或拍賣等不同方式。

圖片來源：Cask Trade Ltd.

威士忌又被譽為「液體黃金」，特別是近年在亞洲地區掀起熱潮，原桶威士忌的價值在亞洲市場有多達25%的增長，例如在中國威士忌銷售額於今年可以高達22億英鎊，可謂是一項巨大的商機。但老實說，威士忌酒廠多得令人花多眼亂，而且在投資角度而言，還是選擇一些享負盛名的酒廠比較穩定，Cask Trade Ltd.提供的選擇都有一些蘇格蘭首屈一指的大廠，如Macallan、Bowmore、Highland Park等，除了蘇格蘭威士忌之外，還有一些新酒、愛爾蘭威士忌、蘭姆酒、干邑白蘭地等其他烈酒。最後談及價錢，大廠出品價值有保證當然也價錢不菲，不過也有一些適合新手入門的，門檻低至15,000港元，並與英國當地的原桶售價相同，對於威士忌迷而言是一個全新體驗或初嘗試的好機會。