香港品牌本土出產植物肉「植廚」專有仿脂肪技術還原豬肉油香肉汁

環保不單單是生活態度，慢慢也成為了人們的習慣，減少吃肉是在飲食層面實行環保的一個方法，在市面上可以找到愈來愈多的植物肉、素肉，很多都是來自外國牌子，原來香港終於都有自己出產的植物肉，而且我們也能從不同的途徑中接觸得到。香港首個本地生產植物肉品牌「植廚Plant Sifu」已經與香港迪士尼樂園、海洋公園以及華御結合作，他們不單只與機構合作，現在還推出一系列產品讓我們可以隨時買得到。

圖片來源：Plant Sifu

植廚Plant Sifu的植物豬肉有一項出色的技術就是可以模仿到豬肉不同的部位，有著不同的仿脂肪比例，成功仿製100%植物成分的肥豬肉油香，這項仿脂肪技術AROMAX還不含膽固醇、激素，味道方面亦都是來自蔬菜和酵母，更令人驚喜的是，就連豬肉與脂肪混和在一起時形成的膠質都以蒟蒻凝膠仿照得到，可以鎖住肉汁之餘，在蒸煮時會化成半透明狀態，增加嫩滑口感和增加肉汁。

之前Plant Sifu都在生產不同類別的植物豬肉食材以提供於其他餐飲，現在終於有自家生產的產品讓顧客直接購買得到，首先有幾款經典口味的水餃，包括「粟米素豬肉水餃」和「韭菜素豬肉水餃」，以及點心產品如「冬菇素豬肉燒賣」，活用到品牌的豬肉特色，水餃中的豬肉講求肉汁和肉香，而燒賣所用到的豬肉需要高脂肪比例，這兩點Plant Sifu的豬肉就能十全十美地仿製得出來。

圖片來源：Plant Sifu

植物肉雖然環保又健康，但誠然坊間很多植物肉都能夠一口吃得出與真正肉類的分別，始終未能在口感和味道上完全取代得到，Plant Sifu的豬肉最大的優勢是研發了向來難以模仿的脂肪油香，令食客可以盡享吃肉的滋味卻不需要有罪惡感，美味與健康、環保原來也可以兼得，對筆者而言不單單是慰藉了肚子，還慰藉了心靈。