端午節糉2022│酒店星級中菜廳糉推介　19款傳統鹹甜糉、新派素糉

【端午節糉2022】還有不足一個月端午節就到來，又是時候物色應節糉子，裹蒸糉這一門傳統手藝，各大酒店的中菜廳向來都口碑載道，用心製作品嚐得到其創意與心思，糉子每年都推陳出新，今年亦不乏新口味以及素糉，相信總有一款合心水，及早預訂還可享早鳥優惠。

圖片來源：逸東軒

逸東軒

米芝蓮一星食府逸東軒備受歡迎的「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」今年載譽歸來，每隻重約600克，份量十足嚴選珍貴食材如原隻鮑魚、原粒鹹蛋黃、頂級瑤柱、金華火腿及上等花菇等傳統材料製成，味道濃郁、香氣撲鼻，綠豆糯米比例平均，所以口感紮實而具有嚼勁，鍾情於傳統裹蒸糉的朋友可以一試。今年回歸的又豈只「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」，去年由逸東軒星級總廚研發出來，以全植物性食材新豬肉入饌的「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」由於備受愛戴，今回再度推出，除了新豬肉外還配以八寶食材，包括日本花菇、紅腰豆、栗子、花生、蓮子等材料製成，實為健康之選，吃得再多也不必過慮。另一方面，為貫徹環保，是次再度延伸可持續概念作包裝設計，以可分解環保紙製成、竹葉紋理為靈感，融合中國傳統山水畫，設計別緻優雅。

「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糉」288港元、早鳥價：245港元 「八寶薈萃新豬肉素裹蒸糉」: 258港元、早鳥價220港元 （5月15日前於網頁訂購可享早鳥優惠）

圖片來源：萬豪金殿

萬豪金殿

香港JW萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿今年推出兩款矜貴口味的糉子禮盒，「金殿乾鮑瑤柱裹蒸糉」選用南非吉品乾鮑魚、頂級日本瑤柱和日本花菇、關刀豬腩肉、韓國有機雞腿肉、湖南湘江蓮子及油心鹹蛋黃等上乘食材，值得一提的是特別採用了本地醬園頤和園的無添加醬油，希望以最佳的原材料製作出動人的味道。另一方面「金殿日本紅豆糭」是次沒有加入鹼水製作，可以細意品嚐綿甜原粒紅豆、鹹蛋黃及以頤和園醬油調味得宜的關刀豬腩肉。

糉子禮盒：488港元（5月15日前預訂可享八折優惠）

香宮二十七頭吉品乾鮑魚金腿糭（圖片來源：九龍香格里拉）

香宮

至於九龍香格里拉的米芝蓮星級中菜廳香宮，今年特別推出「香宮亞洲風味禮盒」內藏六款特色糭，當中鹹甜兼備包括金栗煙鴨胸糭、蟲草花辣肉腸粽、黑蒜牛肝菌雞肉糭、紫薯梘水糭、桂花紅豆粽及圓肉紅棗梘水糭，非常適合一家人或與朋友分享，此外，冰皮月餅大家熟悉不過，原來糭都可以冰皮，就是今年推出的「香宮兒童 DIY冰皮糭套裝」，可以讓小朋友自己動手製作實在匠心獨運。如果喜歡傳統鹹糭的話，亦有選用日本頂級吉品鮑魚和雲南金腿的「香宮二十七頭吉品乾鮑魚金腿糭」，素糭方面則有「香宮羊肚菌如意野菌五穀竹筒糭」，特意加入芳香四溢的菌類令味道層次提升。

香宮亞洲風味禮盒（六件裝）：658港元 香宮兒童DIY冰皮糭套裝：458港元 香宮二十七頭吉品乾鮑魚金腿糭：2,088港元 香宮羊肚菌如意野菌五穀竹筒糭：228港元

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