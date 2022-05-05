威士忌聖經最高分72年佳作　連同全球首個威士忌NFT藝術品5月拍賣

【NFT/ 威士忌/ 拍賣】高年份的威士忌總是令人趨之若騖，於2021年，由Premier Whisky推出的Gordon & MacPhail 72年——Glen Grant 1948威士忌列入世界上最古老的5瓶威士忌之一，最初推出了290瓶，當中的編號88於2021年1月在邦瀚斯香港拍賣會以421,600港元成交，刷新了Glen Grant威士忌的世界拍賣紀錄，接著，在2021年12月再獲得《Jim Murray威士忌聖經》頒授的年度單桶蘇格蘭威士忌及年度單一麥芽蘇格蘭威士忌大奬，風頭一時無兩，但這個傳奇還未完結，接下來在今年5月再迎來一次拍賣，是次更會與由知名《南華早報》漫畫家Harry Harrison所創作獨一無二的NFT藝術品一同拍賣，這幅畫作向這瓶威士忌入桶的年份、以及1948年的香港致敬。

Gordon & MacPhail 72年——Glen Grant 1948威士忌（圖片來源：邦瀚斯）

這瓶Gordon & MacPhail 72年——Glen Grant 1948威士忌不單只奪得今年的年度單一麥芽蘇格蘭威士忌大奬，還在Jim Murray手中取得了97.5之極高分數，這是他歷來品嚐過超過2萬款威士忌之後給過最高的分數，Jim Murray曾對此評價：「此酒香氣絕佳，我不肯定其他蘇格蘭威士忌能否超越此作。它蘊含你所渴望的所有元素，而且遠遠不止於此。完美的麥芽威士忌注入完美的酒桶之中，達致真正和諧的熟成境界，可說是萬中無一的稀有之作。」然後去到今年的農曆新年，這瓶佳作世上只剩下50瓶，並以5萬英鎊的售價出售這些僅存之作。

（圖片來源：邦瀚斯）

為何這世上高年份的威士忌如此珍稀？除了儲存成本的問題，在橡木桶中陳年的漫長歲月中存在太多出錯的機會，最後留存到下來的都是萬中無一的珍品。這款僅推出290瓶的佳作原來早在上架前已售出200瓶，跟據市場預測當最後一批的數量逐漸減少，在二級市場可以索價高達10萬英鎊以上。

（圖片來源：邦瀚斯）

至於是次這場萬眾矚目的拍賣，邦瀚斯方面認為夥拍NFT藝術品一起上拍，很有機會打破之前的單瓶成交紀錄，甚至能達到100萬港元之佳績。該幅NFT藝術品是由《南華早報》著名政治漫畫家Harry Harrison所創作，他擅長以充滿話題性的畫作捕捉香港的獨特精髓，是次除了是他首次鑄造成NFT的作品，作品中向1948年的香港致敬同時也標示著這瓶威士忌的入桶年份。