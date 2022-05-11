銅鑼灣人氣日式燒肉店和牛餐單　木炭明火燒烤A5宮崎和牛肩胛肉

香港人喜歡日本美食，吸引到很多著名日式餐廳進駐本地，當中不乏高質素的選擇。日餐講求食材挑選，在銅鑼灣就有一家人氣日式燒肉專門店N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine專門搜羅來自世界各地的優質牛類食材，並採用本地鮮有見到的木炭明火燒烤，特別是喜歡品嚐稀有和牛部位的朋友可以一試。

圖片來源：N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine

餐廳不單單專注做日式燒肉，由於行政總廚師承米芝蓮星級餐廳，往往也會巧妙地融合日式及西式的料理風格，至於燒肉方面則主打期間限定的宮崎A4和牛，相比起為人熟悉的神戶和牛及松坂和牛，宮崎和牛可能在日本的地位更為崇高，因為已經連續十五年蟬聯「日本和牛奧林匹克」的最高級別榮譽。另外亦有以柔嫩多汁而聞名的日本丹波和牛及獲獎無數的澳洲M9和牛肉眼扒及牛舌等。

最近餐廳提供兩款特色的嚐味菜單，首先有九道菜的「くろ（KURO）」，前菜有「自家製醃漬蔬菜丶脆炸和牛蟹肉卷及慢煮醉和牛」，「慢煮醉和牛」以杞子、紅棗及龍眼調味帶有中式養身的風味，還有值得一試的「A5宮崎和牛他他多士配自家製牛肝醬及魚子醬」。

九道菜的「くろ（KURO）」（在日文中意指黑色）定價為每位798港元（圖片來源：N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine）

主菜方面就有主打的「A5宮崎和牛肩胛肉配黑松露壽喜燒汁」以及「乾式熟成澳洲和牛牛舌配精選乾式熟成宮崎和牛」，採用了難得一見的和牛牛舌，和乾式熟成宮崎和牛一樣自家熟成製作，特點是兩個部位分別油脂豐富及油脂比例較少，可以嚐盡肉香與油脂香，再配以「日本和牛芝士黑咖哩飯」則更為完美。

十一道菜的「あかがね（Akagane）」（在日文中意指赤金）定價為每位1,280港元（圖片來源：N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine）

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另一款菜單為十一道菜的「あかがね（Akagane）」，前菜為「自家製醃漬蔬菜、A5宮崎和牛他他配北海道海膽、魚子醬及紫菜天婦羅、及慢煮醉和牛」、「招牌沙律」及「A5宮崎和牛西冷紅蝦卷」，至於主菜方面亦是以突顯不同牛隻部位的風格為原則，分別為「乾式熟成澳洲和牛牛舌配精選宮崎和牛（兩款）」、「A5宮崎和牛牛柳三文治」、「A5宮崎和牛肩胛肉涮涮鍋配牛尾和牛湯」、「炭燒乾式熟成45天美國肉眼」及「美國特級牛小排叉燒飯櫻花蝦XO牛筋醬」，最大特色是因應不同部位的口感風味再選用不同的烹調技法，將優質肉品的味覺層次一再提升。

圖片來源：N.I.C.E Yakiniku & Fine Wine

見到餐廳的名字，就知道同樣提供優質美酒配搭美饌，除了法國紅白餐酒之外日餐又怎少得清酒，值得一試的包括有清新甜潤的「榮光富士愛山純米大吟釀」、口味清爽的「綾菊 さぬきオリーブ酵母 純米生酒」等，屆時可以因應食材及口味而挑選適合的作品。