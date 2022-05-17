英國皇室御用茶葉品牌F&M賀英女皇登基70年　人氣下午茶由來是？

今年是英女皇伊麗莎白二世登基70年，原來也是一個與皇室關係密切的品牌Fortnum & Mason的重要年份——成立315周年，為紀念這悠久的歷史以及英女皇白金禧，品牌特意從即日起至6月底推出一系列主題活動和下午茶，藉此機會我們不妨來了解一下品牌是如何成為皇室御用品牌，在英國難得一試的下午茶原來在香港也可以嚐到，而且英式下午茶（Afternoon tea）的由來。

品牌位於Piccadilly的旗艦店，每年都有數以百萬計來自世界各地的顧客到來要享受著名的下午茶。（圖片來源：Fortnum & Mason）

Fortnum’s與皇室的聯繫可以追溯到安妮女皇（Queen Anne）的年代，原來當時品牌的創辦人William Fortnum正是安妮女皇的一位侍從，他獲得了女皇的准許將其用剩的蠟燭改造成品牌第一批產品，於是就與他的房東Hugh Mason於1707年一起開設雜貨店，正是Fortnum & Mason的由來。在往後的幾個世紀，Fortnum‘s繼續侍奉12位英國君主，而Fortnum & Mason更逐漸成為皇室御用品牌，規模由本來的雜貨店變成了大型精品店，並向英國皇室及軍方提供一些香料、果醬等食品，由於品牌以前與英國東印度公司有良好關係，所以得到最頂級優質的茶葉，以至成為了英國最為人所推崇的茶葉品牌，而位於Piccadilly的旗艦店，每年都有數以百萬計來自世界各地的顧客到來要享受著名的下午茶。

品牌根㯫英女皇皇冠特別設計了一個專屬圖案，以紙雕形式展示於店內櫥窗（圖片來源：Fortnum & Mason）

（圖片來源：Fortnum & Mason）

不過要享用Fortnum & Mason的下午茶或入手精品再也不需要遠赴倫敦了，因為品牌在本地的K11 MUSEA也開設了自營店，是次特別因應英女皇伊麗莎白二世登基70年而展開的主題活動，更是以英女皇的個人喜好和傳奇事蹟而設計出一系列主題產品，還根㯫英女皇皇冠特別設計了一個專屬圖案，以紙雕形式展示於店內櫥窗，包含了很多關於她傳奇一生的細節，例如對哥基犬、天鵝、鈴蘭花的喜愛、「英女王的綠色樹冠」裡面的樹冠、還有一個英國武裝部隊的卡車車輪，原來是紀念女皇於二戰期間身先士卒成為戰時工程師的回憶。

Platinum Jubilee Afternoon Tea（每位588港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

特意到來當然要品嚐聞名於世的茶葉，大家可以免費嚐到三款茶葉包括招牌Royal Blend、香港獨家的MUSEA Blend及全新推出的Platinum Jubilee Blend。此外，還有特別推出期間限定白金禧年下午茶「Platinum Jubilee Afternoon Tea」，包括天鵝造型酥皮糕點，靈感來自英女皇所認養位於威爾斯和英格蘭開放水域上的每隻無主天鵝，此外還有香檳撻、以珍珠點綴的朱古力、傳統英式甜點白蘭地脆卷伴特製白金禧果醬，最後就以白金禧茶葉製成的香茶蛋糕作結。

The Jubilee Tea Party Hamper（2,488港元）（圖片來源：Fortnum & Mason）

說到英式下午茶，也影響著香港的下午茶文化，不過人們常常將之說成「High Tea」，原來與「高級下午茶」是完全沒有關係的。英國人的下午茶文化源自19世紀，當時一位名為安娜的貝德福德公爵夫人在下午4時左右總是感到肚餓，可是英國貴族的傳統晚宴時間要到8時才開始，於是她決定在午餐和晚餐之間先吃一點小食和品茶，慢慢變成了習慣甚至開始邀請朋友一起聚餐，最後變成了貴族和上流社會之間的文化了。不過這些英式下午茶除了稱為Afternoon tea，還有「Low Tea」一名，而非「High tea」，因為當時的貴族享用下午茶的庭園會設置一些舒服而低矮的桌椅，故而得名。反之亦然，High tea是取名自一般用餐的高身桌椅，甚至是源自當時的工人因為經過了半天的勞動而需要在下午時段吃一些茶點來補充體力，所以「High Tea」其實一點也不高級，喜歡下午茶文化的朋友要留意了。