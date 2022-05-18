威士忌｜本地著名藏家Aaron Chan珍藏拍賣　高年份極罕陳年佳釀

於這個星期五（5月20日）在Bonhams舉行的「Fine and Rare Wine and Whiskey」拍賣，相信定必是威士忌迷的目光所在，早前與大家介紹過當中有令人引頸已待的山崎50年威士忌，而且更是2005年裝瓶的首發最初版，不愧為「日本威士忌之王」，光是估價就達到350萬至450萬港元。不過除此之外，當天的拍賣會另一個值得留意的焦點，就是本地威士忌鑑賞家及藏家Aaron Chan所珍藏的頂級蘇格蘭威士忌。

山崎50年威士忌2005年裝瓶的首發最初版，估價為350萬至450萬港元（圖片來源：Bonhams）

作為威迷，也許大家都曾到訪過Aaron Chan自2015年所開設的Whisky bar「Club Qing」，在這裡可以品嚐到400多瓶難得一見的陳年威士忌，甚至可以單杯點飲。大家都知道他是全球為數不多擁有全套羽生伊知郎「撲克牌」系列珍釀的藏家，在Club Qing竟然能夠任意品嚐到當中的Joker成為一時佳話。而且是次也是Aaron與Bonhams的再度合作，於2020年Club Qing就在Bonhams上拍了全副撲克牌，一舉創下了日本威士忌系列之新拍賣紀錄，及後再度以單瓶形式上拍，讓威迷有機會可以入手自己的專屬撲克牌組合。

Tormore Samaroli 1966及Laphroaig Osteria Apostoli 1970-#4367（圖片來源：Bonhams）

本周五的拍賣這位亞洲首屈一指的威士忌藏家將會獻出其220多件的私人珍藏，全部皆是高年份的陳年佳釀以及獲得高度評價的作品，有些作品在估價上來看更是非常合理，Aaron本身非常鼓吹威士忌是長線投資而非短線投機。近年Club Qing更推出自家品牌的作品，成為本地著名的獨立裝瓶商。原來是次的其中一件拍品，是Silvano Samaroli這位意大利傳奇裝瓶商的出品——Tormore Samaroli 1966，而Samaroli本人更是世上首位推出Cask Strength IB的獨立裝瓶商。

Samaroli是威士忌世界中最重要的人物之一，他成名自70年代，當時入手了無數的單桶後來都成為了各大威士忌平台評為頂級的獨立裝瓶威士忌。自2017辭世之後，出自這位大師之手的威士忌更是聲價鵲起，特別是有如是次拍品這些早期的裝瓶作品。Samaroli本來是意大利酒商的銷售經理，於30歲就建立他的獨立裝瓶王國，不兌水而保留原酒風味的「Cask Strength」做法就是由他做起，甚至是因應高年份原酒愈來愈少而推出無年份的威士忌「No Age」這種做法也是來自這位大師之手，所以他的作品絕對值得追捧。

Bowmore 1955陶瓶裝（圖片來源：Bonhams）

是次拍賣的焦點拍品當然落在這瓶雪莉桶Tormore Samaroli 1966身上，估價為18萬至25萬港元，另一件估價範圍一樣的又有堪稱為歷來最優秀Laphroaig的「Laphroaig Osteria Apostoli—1970—#4367」，喜歡泥煤風味的朋友不容錯過，還有近年風頭一時無兩的Bowmore，是次可以見到品牌最具代表性的出品之一，只生產了100支半瓶裝的「Bowmore 1955陶瓶裝」，也是別具收藏價值，估價為15萬至20萬。威迷們可以靜待到周五的拍賣會，其後再與大家跟進將會創下的佳績。