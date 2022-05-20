【威士忌入門】最初木桶陳年做法是巧合？總是與雪茄相配原因是…

威士忌的熱潮一直沒有減卻，世人總是對於這黃金酒液寵愛有加，一些稀有的高年份作品的價值更是水漲船高，但大家又有沒有想過，本來威士忌的出現其實來自一個機緣巧合？威士忌的風味很大程度上來自木桶，而價值又往往取決於稀有性和年份，今回我們一起來回顧一下歷史上一些關於威士忌和木桶陳年的故事。

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蘇格蘭是將威士忌發揚光大的地方，但原來蘇格蘭人本來就如荷蘭和英國人一樣是飲氈酒為主的，直到十七世紀發生了英荷戰爭，而英國開始禁止氈酒入口，所以才轉而飲威士忌。不過早在十六世紀之前，蘇格蘭人掌握了蒸餾技術，當時最懂得釀酒的是修道院中的僧侶，最初他們釀酒是因為農作物收成太多會造成浪費，所以將之釀成高價值的烈酒更有助收入。之後來到1644年，蘇格蘭與英格蘭、愛爾蘭展開戰爭，因為戰事的財政需要而實施了歐洲史上首批烈酒稅，於是釀酒人為了逃稅而走入深山和野郊進行私釀，為了方便運輸亦將這些烈酒放入本來盛載雪莉酒的木桶內，之後驚喜地發現，酒體吸收了木桶增添了風味，而開始了用木桶陳年威士忌的傳統。

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威士忌所標示的年份，其實是指在木桶陳年了多少時間，一旦出桶入瓶之後不再繼續累積，不過有些威士忌愛好者卻偏偏喜歡找尋一些低年份，卻歷史久遠的作品，因為每個年代的水質、釀造手法等因素都有所不同吧。不過說到年份，近年高年份的威士忌買少見少，物以罕為價，當然就算找到也價值不菲，於是有些酒廠有時又會推出無年份的作品（NAS、Non-Age Statement），雖然是沒有標示年份，但亦絕不代表並沒有經過木桶陳年的。

SAMAROLI NO-AGE DECLARED 2016 CUVEE（圖片來源：oakbarrel.com）

至於是誰發明了NAS這個做法？那要說到上世紀90年代的一位意大利著名獨立裝瓶商Silvano Samaroli，當時他的獨立裝瓶（IB）酒款已經相當有名，但有見於世界上高年份的原酒只會愈來愈少，他非常有前瞻地將從50年代到80年代不同酒廠的原酒調和一起，卻不標示年份而打開了NAS的先例，在品飲的角度來看，年份與口味和質素不一定打上等號，再加上他的出品向來有口碑更使人信服了，而沒有年份的枷鎖還可以解決市場的問題，在推出酒款時也得到更大的自由度。

另一方面，由於木桶所賦予威士忌的風味複雜，所以用威士忌作為基酒而調配的雞尾酒也是六大基酒當中數目最少的，用來配襯食物也需要相當講究，一方面要避免影響了威士忌風味的細緻複雜性，而其實威士忌本身濃厚的口感往往也會遮蓋了不少食物的味道，除了最常見配搭同樣濃郁的甜點，品飲威士忌也常常配搭雪茄。雪茄本來的味道也相當霸道，配搭很多酒款都會被蓋過或味道上不協調，雪茄本身帶有的辛辣感很難配合得到，卻剛好遇上威士忌以甜味來中和這份辛辣感，而且兩者的風味都是陳年出來的，古巴雪茄的煙葉要發酵兩年至五年甚至更久，在味道的本質上更不謀而合。