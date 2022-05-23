德國皇室佳釀數百年來首次外銷　歷史文化韻味限量私房酒香港登場

歐洲皇室貴族在歷史上都擁有各自的領地，在這些領地上的葡萄園即使出產了何等美酒，一般人還是難以一嚐。不過最近德國一位巴登王⼦將他所擁有的葡萄酒品牌「Markgraf von Baden」打破數百年來的不外銷的規範，首次對外輸出美酒，而首批輸出的限量私房酒將會出現在香港。

圖片來源：Markgraf von Baden

首先要介紹一下這位巴登王⼦Bernhard及其品牌的由來。巴登家族位於德國Baden-Baden，這裡一直都是歐洲各地皇室貴族所選擇的熱門度假勝地，現在也成為了旅遊熱點，因為這裡有令人驚艷的自然美景、馳名的溫泉以及歐洲最古老的賭場等，所以剛於去年被列入為世界⽂化遺產。這裡還有大量優質餐廳，是為德國擁有最多⽶芝蓮餐廳的州份，飲食文化源遠流長，而巴登家族在900多年來一直以經營酒莊和致⼒守護⿊森林、萊茵河、博登湖這些自然文化景觀為己任。至於Bernhard除了是為巴登王儲也是英國威廉王⼦的表兄，本來「Markgraf von Baden」這個品牌只會在德國的三個銷售點作限量發售，但來到王子這一代決定要讓世人認識這些美酒，關於為何會選擇香港作為出發點，就由王子殿下親身講解。

巴登王⼦Bernhard（圖片來源：Markgraf von Baden）

Q：「Markgraf von Baden」的葡萄酒如何反映萊茵河地區和博登湖的風土？

A：我們的葡萄酒以一種非常特別的方式反映了他們的風土。博登湖（Bodensee／Lake Constance）景觀由冰河時代的高山冰川形成，這導致了一種特殊的土壤成分組成和湖泊本身創造了一種特定的氣候，使我們典型的博登湖葡萄品種得到與別不同的發展，其特點是清新、細膩和果味濃郁。而萊茵河產區的葡萄則生長在花崗岩土壤上，顯示出優雅而深沉的礦物質感。

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Q：品牌傳承了哪些重要的釀酒技術以及悠久的歷史？

A：幾個世紀以來，家族不僅塑造了巴登的歷史和文化，也對當地的葡萄栽培歷史產生了決定性的影響，例如改進葡萄品種、研發最佳的種植⽅法等。我的祖先早於15世紀就制定了第一個「葡萄栽培純度法」（Purity Law），通過立法以提⾼葡萄種植的質量；在18世紀⾸次種植了德國著名的⽩葡萄品種雷司令 (Riesling），⽽曾祖⽗則是⾸位嘗試在湖邊釀造另⼀⽩葡萄品種Muller-Thurgau之人。家族的座右銘是「Fidelitas」，意即忠誠，也是創造屬於巴登葡萄種植的歷史的⼀個永恆的承諾。

Q：巴登擁有德國最多的⽶芝蓮星級餐廳，品牌的釀酒風格是否與當地的飲食文化相配合？

A：這不是純粹的單方面配合，美酒和佳餚可以相輔相乘，不過有時我也會覺得我們的星級廚師們不斷與我們的星級釀酒師競爭。這裡有一個非常多樣化的文化景觀，允許同樣多樣化的美食，這自然也有利於複雜葡萄酒的出現。

2019 Gedankenspiel Sauvignon Blanc Trocken：呈現優雅的淡⿈⾊，充滿著異國⽔果如⻄柚、芒果和熱情果及醋栗香氣，更滲透微妙的⽩蘆筍及薄荷香。味道酸甜得宜，⼝感順滑。（圖片來源：Markgraf von Baden）

Q：品牌為香港而挑選的葡萄酒最適合搭配哪些亞洲菜餚？

A：香港以其新鮮的美食而聞名。而我們的葡萄酒與新鮮蔬菜、海鮮及以肉類為主的辛辣菜色完美配搭，以鹹味為主的粵菜則與我們充滿清新果香的白葡萄酒也十分相配。Sauvignon Blanc、Riesling配海鮮最好，而Gewurztraminer用來配甜品是絕妙的選擇。

Bodensee Secco Trocken：果味濃郁、⾊澤鮮豔，是來⾃博登湖的佳釀。⼝感清爽，酒⾊呈淺珍珠檸檬⿈，散發著成熟蘋果、梨、桃、柑橘及棉花糖的香氣（圖片來源：Markgraf von Baden）

Q：你如何看亞洲／香港白葡萄酒市場？

A：儘管眾所周知香港是一個以紅酒為主的市場，但也有白酒和Rosé的巨大增長潛力。而且我也看到了這裡有著氣泡酒的高增長趨勢。紅酒在香港有著悠久的傳統，而白酒則可以為人們帶來更多美食上的互補樂趣，紅白酒兩者兼得亦無不可。

Chardonnay Extra Brut VDP Sekt：呈精緻的稻草⿈⾊，彌漫著蘋果批、杏⼦、桃及杏仁的香味已經揭示了此氣泡酒蘊藏著傳統⽊桶發酵的⾼品質⽣產⼯藝。加上酵⺟陳釀 26 個⽉，氣泡幼細，⼝感細膩柔滑，充滿豐富的奶油及核果味，味道豐滿濃郁、芬芳且具有層次。（圖片來源：Markgraf von Baden）

Q：在你看來甚麼是好酒的條件？