研究指音樂配酒影響大　著名酒評人Ronny推出Chablis美酒音樂選單

夏日氣息漸濃，無論是享受假日還是享用美食最適合還是配上一瓶微冷的白葡萄酒，適逢今天（5月26日）是「國際莎當妮日」，說到Chardonnay這款葡萄，別具代表性的產區就有來自法國的Chablis，這裡出產的清新乾爽作品用來應對潮濕暑熱的日子非常合適。巧合地，下個月（6月21日）又遇上「世界音樂日」，音樂與Chardonnay兩者結合之下原來也可以十分合襯。

圖片來源：The Chablis Commission

香港著名酒評暨樂評人劉偉民（Ronny Lau）在Spotify推出了一個音樂選單「沙比利與樂韻之約」，以產區四大類別佳釀再配以特選12首不同風格的樂曲，今回就來了解一下音樂與美酒是如何契合。

首先介紹一下Chablis的酒釀特色，產區位於法國Bourgogne，Chardonnay可謂是其中一款最常見的白葡萄品種，而世人往往會將之與Chablis打上等號，Chardonnay這款葡萄的特色是喜歡生長在相對寒冷的地方，酸度非常細緻，帶有突出的檸檬、柚子等清新果香，所以為何說用來點綴夏日最好不過。Chablis美酒年產量逾3,700萬瓶，整體風格優雅，分有四個級別，「Petit Chablis」最入門級、最易入口；「 Chablis」是產量最多，最能純淨地表現Chardonnay應有的風土特性； Chablis Premier Cru（一級葡萄園）酒體具有複雜性，果味重；最後Chablis Grand Cru（特級葡萄園）則有著最好的風土特色，也最適合配餐。

「Petit Chablis，2020，Domaine Gérard Tremblay」、「Petit Chablis，2020，Domaine Louis Moreau」（圖片來源：The Chablis Commission）

是次的Spotify音樂選單「沙比利與樂韻之約」由Ronny精選樂曲，Ronny很可能是香港首位全職酒評人，現為香港酒評人協會主席，而且也是亞洲地區將音樂與酒結合為一的第一人，他解釋：「英國牛津大學及愛丁堡赫瑞瓦特大學推出過一項科學研究，指出聲音會對葡萄酒的味道及質感構成極大的影響」。基於這些研究再加上其觀察與經驗，再結合香港人的飲酒習慣，曾經發行了一套CD《Music & Wine——The Perfect Matching》收錄了不同酒類的特性與之配合的音樂種類，並在亞洲各地推出。接著是次再特別為了Chablis美酒，以四個簡單基準引領大家聯結酒與音樂。原理是樂曲可以勾起人的情緒，從中改變了對酒的味覺感受，當聲音與酒的質感、結構接近更能突顯出來，所以配搭Chablis這種比較輕巧的葡萄酒，特別適合民謠或以樂器原聲彈奏的輕柔曲目。

「Chablis，Sainte Claire，2020，Jean-Marc Brocard」、「Chablis，2020，J. Moreau & Fils」（圖片來源：The Chablis Commission）

舉例而言，配搭「Petit Chablis，2020，Domaine Gérard Tremblay」這般清新輕柔的酒款，Ronny選擇了法國超模兼唱作人Carla Bruni的〈Little French Song〉，輕快歡愉的節奏還可以洗走炎夏帶來的煩悶感；至於配搭同樣清新而又突顯產區風土的「Chablis，Sainte Claire，2020，Jean-Marc Brocard」，Ronny採用了法國著名女歌手Vanessa Paradis的〈Ces Mots Simples〉，樂曲先以清新的結他彈奏前段，再層層遞進以弦樂加強節奏感。Chablis的產區在億年前是近海地區，有著最古老的Kimmeridgian石灰岩土質，由於含有最高量礦物質的粘土及海產化石，所以酒體含有一種迷人的「礦物味」，也是人們常說Chablis適合配蠔的原因。而〈Ces Mots Simples〉這首樂曲正好體現出這份回歸本源的真摯之情。

「Chablis Premier Cru，Vaillons，2018，La Chablisienne」、「Chablis Premier Cru，Côte de Lechet，2020，Domaine Fourrey」（圖片來源：The Chablis Commission）

來到一級葡萄園的出品 「Chablis Premier Cru，Vaillons，2018，La Chablisienne」就在複雜性與酸度上提升了一個層次，礦物調子與白花芳香互相交融，尾韻悠長而深刻，所以要配搭節奏明快而具有質感的歌曲——來自美國的創作女歌手Priscilla Ahn的〈In a Tree〉；最後特級葡萄園的佳釀「Chablis Grand Cru，Les Clos，2018，Simonnet-Febvre」在酒桶中陳釀多年，使酒體更為實在，帶有異國水果風味、榛子和雲呢拿風味，口感豐盈而濃郁甜美，為此佳釀Ronny選擇了台灣女歌手王若琳重新演繹的經典曲目〈You’re Breaking My Heart〉，有種堂皇典雅感而Joanna的沙啞嗓音卻為此提升了質感與靈性。