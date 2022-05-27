軒尼詩聯乘NBA推出限量版X.O　知名日本藝術家重塑青衣天台籃球場

有觀賞NBA的球迷朋友可能都知道，去年知名干邑品牌軒尼詩正式成為NBA史上首個全球官方烈酒合作夥伴，並推出特別版干邑，作為球迷又或是愛酒之人定必有入手吧。接下來，品牌甚至將全球項目「Hennessy In the Paint」首度引入亞洲，於4月開始與「People’s Place」及香港藝術團體HKwalls合作，邀請藝術家TAXA重新繪畫一個位於青衣的天台籃球場，要令熱愛街頭文化的朋友為之著迷。

圖片來源：Hennessy

TAXA是一位現居香港的日本藝術家，參加過眾多街頭藝術比賽，作品亦有於法國巴黎展出。是次親手操刀的天台籃球場加入了不少巨型彩繪元素，包括香港天際線、自然山景、夜色等富有本地特色的元素，配以藍色、桃紅色以及湖水綠色作主色調。至於為何選址青衣，原來因為這裡已經落成多年，地面和塗層都已被歲月磨損，是次翻新能夠為此注入新的色彩與活力，也能惠及社區市民。設計上最突出的有一雙巨型手臂延伸至球場邊界，原來是象徵著球場上渴望觸及目標的熱情。

圖片來源：Hennessy

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除了奪目的新籃球場，品牌方面亦推出了軒尼詩X.O NBA限量版以及V.S.O.P NBA 21/22限量版，X.O NBA限量版禮盒和樽身均印上NBA標誌：禮盒以黑色磨紗設計，順著金色流線勾勒出籃球線條，而樽身上的橢圓形品牌標誌亦別具匠心地特別改造成黑金色籃球圖案，結合奢華與動感活力。至於V.S.O.P NBA限量版則以經典籃球元素改造成簡潔有力的紅色線條包裹著品牌元素。

軒尼詩X.O NBA限量版（圖片來源：Hennessy）

愛酒之人對軒尼詩已十分熟悉，尤其是軒尼詩X.O最早可以追溯到1870年，當時只供家族及朋友享用，至今雖然已於全球推出但質素卻絲毫不減，用上了超過100種全來自干邑一級產區的生命之水調配釀製，其豐腴柔厚、複雜細膩的味道與口感是難以取代的。