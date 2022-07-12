Rosé桃紅酒之鄉普羅旺斯　夏日清爽酒釀三大產區紅白酒以外好選擇

炎炎夏日無論是日常用餐還是郊遊外出或燒烤，襯上一瓶微冷的Rosé（桃紅酒）總是適合不過。

說起Rosé就不得不提法國的普羅旺斯，法國是Rosé的最大生產國，至於普羅旺斯則是孕育Rosé的搖籃，這裡出產的Rosé佔法國原產地法定受保護葡萄酒的產量中的四成，釀造歷史可以追溯到十七世紀，今回除了介紹來自法國普羅旺斯葡萄酒協會所推介的美酒之外，也來了解一下普羅旺斯的風土特色。

圖片來源：法國普羅旺斯葡萄酒協會

普羅旺斯是法國唯一專注釀造Rosé的酒區，佔區內生產的九成。至於在香港，過去五年間入口普羅旺斯Rosé的數量增長了68%，可見得本地的需求愈來愈大，其實Rosé是很適合有如香港這般炎熱潮濕的天氣享用的，一口微涼的Rosé沁人心脾，亦因為酸度及濃度平衡有致，所以適合配搭多元化的美食，如果是有年份的佳釀則充滿成熟的花果香。當地其中一個偌大的法定產區普羅旺斯丘（Côtes de Provence），是一個有著20,332公頃之大的產區，除了是生產Rosé的重鎮之外，當地的風土特色亦相當獨特，土壤由石灰石及晶狀土壤結合而成，所以釀造出來的Rosé擁有複雜的層次風味，兼具圓潤平衡的口感與清爽的風格。味道上帶有淡淡蜜瓜及桃果香，以及典型的士多啤梨丶紅桑子或櫻桃等紅果風味。

來自普羅旺斯丘的「Côtes de Provence, Château Sainte Roseline, Prestige, 2020」散發混合黃桃及柑橘的夏日氣息，同時飄送淡淡接骨木花及玫瑰花的花香，表現出普羅旺斯Rosé的優雅清新，不失活潑個性。（法國普羅旺斯葡萄酒協會）

如果喜歡輕盈柔和的風格，則推薦位處西面的迪信丘普羅旺斯（Coteaux d’Aix-en-Provence），當地的葡萄園有些依山而建，有些則沿海岸線開拓，釀造風格突顯迷人的酸度及果味層次，入口先迎來陣陣花香，再體會到柑橘等黃色水果的果香，相信如果用來配襯美食或燒烤時享用對於提高食慾及去除膩感特別有幫助。

迪信丘普羅旺斯出產平衡有致的「Coteaux d’Aix-en-Provence, AIX, 2020」，其酒色展現耀眼的鮭紅色，酒體集年輕丶新鮮及精緻於一身，香氣濃郁帶夏日花果香（圖片來源：法國普羅旺斯葡萄酒協會）

另一個值得留意的產區為中部的畫華丘普羅旺斯（Coteaux Varois en Provence），這裡位於狹長山谷之中，葡萄園被高原所包圍，帶來了相對寒冷的冬季，冷冽寒風的印象刻進了酒體風格之中。享用時會感受到微妙的花果香，口感優雅圓潤，偏向乾爽清香，是非常適合夏季飲用的佳品。