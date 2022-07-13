日威輕井澤最後一桶絕跡作品1970絕響50年　NFT特別版即日起拍賣

日本威士忌威名遠播，其中一個威名的來源就是輕井澤。眾左周知，輕井澤蒸餾廠自從2011年閉廠之後，所出品的佳釀已成絕響，很多蒸餾廠曾經都閉廠過，但有些也能夠重見天日，可惜輕井澤蒸餾廠甚至在2016年拆除，風光的釀造史已不能再繼續下去。最近，一瓶「輕井澤1970絕響50年」竟然推出市面並迎來拍賣，是由專營頂級酒釀的平台BlockBar所推出的，而且這瓶「絕響」同時以NFT特別版之姿面世。

「輕井澤1970絕響50年」（圖片來源：BlockBar）

輕井澤蒸餾廠設廠於1955年，坐落於長野縣著名活火山淺間山下的輕井澤地區，曾經是日本最小的蒸餾廠，最初釀造的威士忌用來製作調和威士忌，並且直接在蘇格蘭進口麥芽，所選用的品種與蘇格蘭名廠The Macallan所使用的一樣，甚至威士忌會在雪莉桶中陳年，當中的過程及手法與The Macallan亦十分相似，加上品質之高，當時可以說得上為最貼近蘇格蘭威士忌的出品，所以名氣和銷量雙收。

「輕井澤1970絕響50年」瓶上印有日本著名書法家武田双雲親筆題字的酒標藝術作品（圖片來源：BlockBar）

後來在2010年，輕井澤蒸餾廠被日本麒麟集團所收購，最後僅餘的364桶威士忌亦於2011年被台灣（Hua Yang）、法國（LMDW）、英國（TWE）三家公司聯手全數買下了。之後這些酒釀繼續在秩父市熟成陳年，再慢慢以不同版本的姿態推出市場，然後接連在拍賣會上創下佳績，從此寫下傳奇。當中一瓶1960年入桶、2013年裝瓶的52年作品，曾經成為了當時酒齡最高的日威，光是零售價已高達200萬日元，後來推出的鼠年特別版更以363,000英鎊成交，創下了當時最貴日威的紀錄，風頭一時無兩。

「輕井澤1970絕響50年」NFT（圖片來源：BlockBar）

是次的「1970絕響50年」於2020年裝瓶，現時全球只餘下211瓶輕井澤1970年原桶蒸餾釀製的威士忌，也是世上最後一桶，除了由BlockBar獨家提供並製成輕井澤的首個NFT，瓶上印有日本著名書法家武田双雲親筆題字的酒標藝術作品，別具收藏價值亦非常具有潛力。拍賣剛剛開始直到美國東岸時間7月18日下午5點結束，可以在BlockBar.com平台上透過以太幣、信用卡或電子匯款支付，起拍價為75,000美元。

BlockBar剛於五月推出的Johnnie Walker限量發售七套48年陳釀包括Johnnie Walker Masters of Flavour威士忌、NFT數碼藝術品，以及專屬的蘇格蘭品牌體驗之旅（圖片來源：BlockBar）

BlockBar是於去年10月成立的平台，於不足一年之間就推出過不少高年份或具有收藏意義的酒釀，例如皇家禮炮51年時光典藏系列2021版NFT、軒尼詩的首個NFT及獨家佳釀「Hennessy·8」、Monkey Shoulder限量佳釀NFT、還有剛於五月推出的Johnnie Walker限量發售七套48年陳釀包括Johnnie Walker Masters of Flavour威士忌、NFT數碼藝術品，以及專屬的蘇格蘭品牌體驗之旅等。除了可以在BlockBar平台上入手獨有的佳釀NFT或實體美酒之外，亦可透過平台以禮物形式將產品轉贈他人。