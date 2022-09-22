番紅花｜西班牙海鮮飯的Saffron貴在哪？功效用法和禁忌一文看清

價格不菲的番紅花（又名藏紅花）有著獨特的味道，是西方料裡常見香料，尤其在經典的西班牙海鮮燉飯上，總會撒些番紅花裝飾提味，除此之外，它還可作為染劑並且有著許多保健功效，但同時也有副作用，因此了解食用方法十分重要。有著「世界上最昂貴的香料」之稱的番紅花，一克可以要價將近120元港幣，但它昂貴的原因又是什麼呢？

昂貴的秘密來自採集困難

番紅花是出產於土耳其和伊朗一帶的西南亞原生種，由希臘人率先開始人工栽培。根據聯合國糧農組織的統計，目前約九成的番紅花產自伊朗，伊朗氣候乾燥陽光充足，不僅適合番紅花生長，還有傳統農民的知識加持。

可被製成香料的番紅花非常特殊，只得仰賴人工繁殖且無法在野外自行生長。除了需要費心種植外，為避免花朵枯萎而失去採收價值，得趕在日出前清晨開花時人工採摘。每朵番紅花只有三個柱頭，數量不多，約要170,000朵番紅花才能收集到1公斤的雌蕊柱頭。

另外是採收後的柱頭在乾燥脫水後才能被分級，且一切過程沒有機器輔助得耗費大量人力，因此番紅花始終價格不菲。

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價格反映品質，越香越貴

只能以人工養育的番紅花，愈是細心呵護售價就愈高。分級上可分為五種：

Sargol：只取柱頭顏色完全豔紅部分的。

Negin：除了紅色柱頭外，還帶有些許黃色柱身的。

Pushal：比例上是紅黃各半。

Dasteh：全部為黃色的

Powder：粉末。

當然，等級越高的番紅花越貴，但氣味也越濃郁，料理上要達到相同的色香味，越高等級的番紅花使用量就越少

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番紅花的功效與副作用

番紅花早期主要作為染劑，另一項則是醫藥用途，中古歐洲人使用番紅花治療呼吸道疾病如感冒咳嗽，因為番紅花含有高量的抗氧化物，可以抑制身體發炎、抑癌、抗氧化、免疫調節等性質的作用，所以過去傳統醫學方式會使用番紅花來治療各種疑難雜症，凡舉頭痛、痔瘡甚至性功能障礙與抑鬱症等都有療效。

儘管如此，番紅花在食用上也有些禁忌：一次攝取5克以上的量會有嚴重的副作用，包括頭暈、腹瀉、麻痺感等，過量可能引發中毒。另外，由於番紅花具有鎮靜、鎮痛、活血去瘀等效用，所以手術後、經期來、懷孕或剛生產完等，不建議食用。

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番紅花的味道

番紅花具有微微的刺激性和泥土氣息，並帶有甜美的花香與麝香味，然而當過量使用時，味道會漸漸轉變成苦澀。若想節省成本，常會使用有著「印度藏紅花」之稱的薑黃來代替番紅花，同時為料理上色，不過因為薑黃仍為替代品，其辛辣味很容易壓倒食物。另外，真正品質良好的番紅花，泡入茶水或牛奶中不會變色。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：西方料理常見的番紅花Saffron貴在哪裡？一次告訴你功效用法和禁忌】