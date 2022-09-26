麥卡倫Red Collection以500萬天價拍賣成交　紅色對品牌意義重大

雖然疫情以來經濟有所影響，但一些投資品可見得有上升的趨勢，例如剛剛在9月26日，於佳士得舉行一場「珍罕烈酒: 香港網上拍賣」，成交總額達到6,554,000港元，可是當中最高成交價拍品：一套6瓶的「The Macallan Red Collection Full Set」就佔上500萬港元，原來這一套佳釀可說得上為最能代表到麥卡倫的佳釀。

圖片來源：佳士得

紅色，向來都是麥卡倫的代表顏色，可以體現在迷人深紅色的酒體之上，在最具代表性的雪利酒桶中隨時間成熟，散發出獨特香氣和濃郁風味。「Red Collection」體現出酒廠對於時間、傳統和工藝的傳承與尊重，6瓶作品分別在40至78年之間熟成，在數十年的沉睡時間塑造出威士忌最迷人的特徵。在品飲的過程中甚至可以深入了解到酒廠悠長釀造歷史及其變化，系列以40年、50年以及60年為核心基礎，另外還配搭71年、74年以及78年的高年份佳釀，後者是酒廠推出最古老的作品之一，值得推崇備至。

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回顧酒廠的歷史，原來紅色向來意義重大，品牌始於1824年由一位農民兼教師Alexander Reid創立，他的姓氏「Reid」在蘇格蘭語中代表「the red one」，相信意指當地紅色頭髮的民族。回溯到1903年酒廠推出過一個「The Macallan Choice Old」系列，其酒箱用上獨特紅色酒標以示識別，而當時一般的酒廠出品都是用黑色酒標的，可見得其獨特性及重要性。直到1980年代，酒廠所出品最古老的1938年、1940年和1950年作品亦再次用上紅色為主要視覺元素，及後將入瓶的作品再繫上紅色絲帶以突顯其高年份及獨特的價值。

圖片來源：麥卡倫

對於Red Collection原來亦有推出過特別版，當時邀請到著名西班牙藝術家Javi Aznarez為酒標設計插圖並簽名，這個版本在歷史上只推出過兩套，第一套被麥卡倫保留在酒藏之中，至於另一套則於2020年在蘇富比拍賣會上展出及拍賣，成交價高達756,400英磅，一舉擦亮了威士忌迷的眼睛，這套作品被一位亞洲私人藏家成功入手，至於拍賣的所得為倫敦的食品慈善機構City Harvest London籌集了資金，向該市的弱勢群體分發糧食，756,400英鎊的價值相當於為有需要的人提供了近250萬份餐食，實在意義重大。