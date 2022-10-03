蘇格蘭威士忌格蘭路思40年限量版登場　專屬水源百分百初次雪莉桶

蘇格蘭單一麥芽威士忌冠絕全球，威士忌的風味大部分來自酒桶，當中尤以雪莉桶享負盛名，亦相當適合亞洲人的口味。除了木桶之外，蘇格蘭威士忌對於水質亦非常著重，可見得很多酒廠的名字都來自當地引以為傲的河谷，正所謂好山好水釀出好酒，今回介紹來自斯佩塞河域的The Glenrothes，不單是蘇格蘭少數以百分百雪莉桶熟成酒釀的酒廠，而且對於水質的執著甚至要將周邊土地全買下來以確保優質而且獨特的專屬水源。

圖片來源：The Glenrothes

The Glenrothes與另一蘇格蘭名廠The Macallen其實同屬一個集團，不過品牌甚少在香港舉行大型的宣傳活動，最近隆重登陸香港，是因為要推出重量級作品The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌。在細味這款佳釀之前，我們可以先來了解酒廠的獨特性。The Glenrothes其實已有悠長的釀造歷史，早於1879年於Speyside設廠，向來專注於釀酒，酒廠甚至沒有訪客中心，為了確保水質純淨以及保育當地罕有的軟水水源，酒廠不惜斥資將周邊五大高地莊園的土地全數購入，是少有的蘇格蘭酒廠擁有自家私有水源。

圖片來源：The Glenrothes

現時The Glenrothes依然沿用與1879年建廠時同款設計的過百年古董高聳紅銅蒸餾器，採用慢速蒸餾需時長達11個小時，以去除更多的雜質，酒體特性輕盈優雅而且酒香四溢，絕對稱得上為時間煉成的精釀。此外，由於威士忌七成以上的風味皆來自陳年的木桶，所以酒廠亦精選來自西班牙南部赫雷斯的木桶，而且只選用初次雪莉桶，讓美酒可以精煉出最深厚的雪莉桶風味，當然地，酒廠拒絕使用焦糖色素去為酒體增添色彩，亮麗顏色全因時間醞釀及酒桶的選擇。據說The Glenrothes與The Macallan所屬的Edrington集團，擁有著世界首屈一指的雪莉桶，以致它們的迷人酒液向來都能夠俘虜酒客的味蕾。

The Glenrothes Quantum 40年每枝建議零售價為33,800港元 （圖片來源：The Glenrothes）

說回是次推出的The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌，是酒廠難得一見的高年份珍釀，帶有獨特深度的韻味，外觀呈現耀目的黃金色澤，散發著濃郁香甜的橙皮、紅櫻桃、杏仁和楓糖香氣，滿溢著齒頰留香的黑朱古力夾心杏仁、提子乾和香橙風味，輕盈細緻、圓潤醇郁的口感，並帶有迷人的辛香料及深厚的橡木香氣。為隆重其事，特意請來英國水晶品牌Dartington的工匠大師人手製造水晶酒瓶，瓶上的壓線靈感源自雪莉桶上木板的拼縫，皇冠狀玻璃瓶塞可以匯集光芒，紅色禮盒則象徵著百年酒廠的紅色大門，每瓶酒都在訴說著品牌故事。

圖片來源：The Glenrothes

為了讓酒客可以深入了解更多關於The Glenrothes的特色，品牌特意在中環設立一個期間限定的「地下世界」體驗，到場人士可以品嚐到由置地文華東方酒店MO Bar主理的The Glenrothes雞尾酒，現時尚餘少量公眾場次可供預約，名額有限，先到先得，詳情如下：

Light of a New Perspective - The Glenrothes 40 Year Old Quantum

日期：即日起至10月9日

時間：中午12時至下午7時（每個場次約1小時）

地點：中環畢打街12號畢打行二樓

費用：全免

報名連結：https://bit.ly/3BHEzvk