蘇格蘭威士忌格蘭路思40年限量版登場 專屬水源百分百初次雪莉桶
/ 2022.10.03
圖片來源：The Glenrothes
The Glenrothes與另一蘇格蘭名廠The Macallen其實同屬一個集團，不過品牌甚少在香港舉行大型的宣傳活動，最近隆重登陸香港，是因為要推出重量級作品The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌。在細味這款佳釀之前，我們可以先來了解酒廠的獨特性。The Glenrothes其實已有悠長的釀造歷史，早於1879年於Speyside設廠，向來專注於釀酒，酒廠甚至沒有訪客中心，為了確保水質純淨以及保育當地罕有的軟水水源，酒廠不惜斥資將周邊五大高地莊園的土地全數購入，是少有的蘇格蘭酒廠擁有自家私有水源。
圖片來源：The Glenrothes
現時The Glenrothes依然沿用與1879年建廠時同款設計的過百年古董高聳紅銅蒸餾器，採用慢速蒸餾需時長達11個小時，以去除更多的雜質，酒體特性輕盈優雅而且酒香四溢，絕對稱得上為時間煉成的精釀。此外，由於威士忌七成以上的風味皆來自陳年的木桶，所以酒廠亦精選來自西班牙南部赫雷斯的木桶，而且只選用初次雪莉桶，讓美酒可以精煉出最深厚的雪莉桶風味，當然地，酒廠拒絕使用焦糖色素去為酒體增添色彩，亮麗顏色全因時間醞釀及酒桶的選擇。據說The Glenrothes與The Macallan所屬的Edrington集團，擁有著世界首屈一指的雪莉桶，以致它們的迷人酒液向來都能夠俘虜酒客的味蕾。
The Glenrothes Quantum 40年每枝建議零售價為33,800港元 （圖片來源：The Glenrothes）
說回是次推出的The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌，是酒廠難得一見的高年份珍釀，帶有獨特深度的韻味，外觀呈現耀目的黃金色澤，散發著濃郁香甜的橙皮、紅櫻桃、杏仁和楓糖香氣，滿溢著齒頰留香的黑朱古力夾心杏仁、提子乾和香橙風味，輕盈細緻、圓潤醇郁的口感，並帶有迷人的辛香料及深厚的橡木香氣。為隆重其事，特意請來英國水晶品牌Dartington的工匠大師人手製造水晶酒瓶，瓶上的壓線靈感源自雪莉桶上木板的拼縫，皇冠狀玻璃瓶塞可以匯集光芒，紅色禮盒則象徵著百年酒廠的紅色大門，每瓶酒都在訴說著品牌故事。
圖片來源：The Glenrothes
為了讓酒客可以深入了解更多關於The Glenrothes的特色，品牌特意在中環設立一個期間限定的「地下世界」體驗，到場人士可以品嚐到由置地文華東方酒店MO Bar主理的The Glenrothes雞尾酒，現時尚餘少量公眾場次可供預約，名額有限，先到先得，詳情如下：
Light of a New Perspective - The Glenrothes 40 Year Old Quantum
日期：即日起至10月9日
時間：中午12時至下午7時（每個場次約1小時）
地點：中環畢打街12號畢打行二樓
費用：全免