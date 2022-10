蘇格蘭威士忌格蘭路思40年限量版登場　專屬水源百分百初次雪莉桶

The Glenrothes與另一蘇格蘭名廠The Macallen其實同屬一個集團,不過品牌甚少在香港舉行大型的宣傳活動,最近隆重登陸香港,是因為要推出重量級作品The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌。在細味這款佳釀之前,我們可以先來了解酒廠的獨特性。The Glenrothes其實已有悠長的釀造歷史,早於1879年於Speyside設廠,向來專注於釀酒,酒廠甚至沒有訪客中心,為了確保水質純淨以及保育當地罕有的軟水水源,酒廠不惜斥資將周邊五大高地莊園的土地全數購入,是少有的蘇格蘭酒廠擁有自家私有水源。

現時The Glenrothes依然沿用與1879年建廠時同款設計的過百年古董高聳紅銅蒸餾器,採用慢速蒸餾需時長達11個小時,以去除更多的雜質,酒體特性輕盈優雅而且酒香四溢,絕對稱得上為時間煉成的精釀。此外,由於威士忌七成以上的風味皆來自陳年的木桶,所以酒廠亦精選來自西班牙南部赫雷斯的木桶,而且只選用初次雪莉桶,讓美酒可以精煉出最深厚的雪莉桶風味,當然地,酒廠拒絕使用焦糖色素去為酒體增添色彩,亮麗顏色全因時間醞釀及酒桶的選擇。據說The Glenrothes與The Macallan所屬的Edrington集團,擁有著世界首屈一指的雪莉桶,以致它們的迷人酒液向來都能夠俘虜酒客的味蕾。

說回是次推出的The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌,是酒廠難得一見的高年份珍釀,帶有獨特深度的韻味,外觀呈現耀目的黃金色澤,散發著濃郁香甜的橙皮、紅櫻桃、杏仁和楓糖香氣,滿溢著齒頰留香的黑朱古力夾心杏仁、提子乾和香橙風味,輕盈細緻、圓潤醇郁的口感,並帶有迷人的辛香料及深厚的橡木香氣。為隆重其事,特意請來英國水晶品牌Dartington的工匠大師人手製造水晶酒瓶,瓶上的壓線靈感源自雪莉桶上木板的拼縫,皇冠狀玻璃瓶塞可以匯集光芒,紅色禮盒則象徵著百年酒廠的紅色大門,每瓶酒都在訴說著品牌故事。

為了讓酒客可以深入了解更多關於The Glenrothes的特色,品牌特意在中環設立一個期間限定的「地下世界」體驗,到場人士可以品嚐到由置地文華東方酒店MO Bar主理的The Glenrothes雞尾酒,現時尚餘少量公眾場次可供預約,名額有限,先到先得,詳情如下:

Light of a New Perspective - The Glenrothes 40 Year Old Quantum