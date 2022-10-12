認識遠近馳名梅鐸葡萄酒　法國波爾多重要產區獨特風土迷人味道

對葡萄酒有所喜好的朋友，對於法國波爾多的產區梅鐸（Médoc）定必有所認識。這個產區的葡萄莊園極具多樣性，同時傳承了傳統釀酒技術，包含了由著名莊園到小型的工匠等級酒莊，雖然在面積上僅佔波爾多總體葡萄園的15%，但有著超過600座莊園和近1,000個葡萄酒品牌，出口量佔上波爾多葡萄酒出口總額近半，梅鐸平均每年銷售億瓶葡萄酒，當中一半用作出口，營業額可高達10億歐元。

雖然梅鐸葡萄酒有著如此重要的地位，亦遠近馳名，即使是法國本地人亦對其情有獨鍾，但如果對於產區的歷史缺乏認識，想入門也需要花費一定的功夫。有見及此，最近由梅鐸酒區一眾釀酒師及貿易單位成立的梅鐸行業協會聯乘香港屈臣氏酒窖，透過數十款梅鐸佳釀讓大家從中深入了解當地的風土特色以及佳釀的風味。

梅鐸（圖片來源：梅鐸行業協會／屈臣氏酒窖）

首先來了解一下梅鐸的地理位置及風土特色。它位處於波爾多著名的吉倫特河之左岸的半島，這裡有著溫暖潮濕且宜人的氣候，有著獨特的微氣候，土壤為冰川沉積土，種出來的葡萄別具陳釀潛力。於半島的最北端，這裡是專門生產法定產區的葡萄酒，由於有著不同的土壤特色，包括加龍礫石、比利牛斯礫石、粘土和石灰石，所以往往能夠釀出具有多樣性和複雜性的作品。至於著名的釀酒勝地上梅鐸有著1855年波爾多分級的五大特級莊園，以及大量中級葡萄莊園，以加龍河沉積泥土賦予平衡、活潑而且飽滿的酒體，卻又不會過於強勁，愈是陳年口感愈是複雜，故此廣受酒客的青睞。

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綜觀梅鐸有著八大法定產區，包括梅鐸（Médoc）和上梅鐸（Haut-Médoc）的兩大區域法定產區、還有六大村莊法定產區包括聖斯達婓（Saint-Estèphe）、波雅克（Pauillac）、聖朱里安（Saint-Julien）、慕裏斯梅鐸（Moulis-en-Médoc）、李斯特梅鐸（Listrac-Médoc）和瑪歌（Margaux）。是次的推廣特別選定三大產區梅鐸、上梅鐸和慕裏斯梅鐸為重點。慕裏斯梅鐸雖然是當地最小的一個產區，不過往往卻能以精緻品質和優雅味道來俘虜酒客的味蕾，還會帶有微妙的香氣和強勁的單寧，建議陳年7至10年最能突顯濃郁風味。

「Haut-Médoc，Grand Cru Classé，2017，Château Cantemerle」

若是喜歡具有陳年潛力的作品，是次推介「Haut-Médoc，2012，Château Sociando-Mallet」，有著無窮陳年潛力可待15年或更長的時間，中等至濃郁的酒體有著甜美成熟的單寧及微妙的酸度，以及驚人的果香。同樣來自上梅鐸，「Haut-Médoc，Grand Cru Classé，2017，Château Cantemerle」這款作品出自波爾多五級莊園Chantemerle，採用高密度種植及人手採摘以確保葡萄的頂級質素，這一個年份的作品酒體飽滿，有著濃郁的水果風味和強勁的單寧，則適合即時飲用。

「Médoc，2014，Goulée by Cos d’Estournel，Château Cos d’Estournel」

想體驗梅鐸風味的美酒，可以一嚐這瓶清脆佳釀「Médoc，2014，Goulée by Cos d’Estournel，Château Cos d’Estournel」，來自出色的聖斯達斐莊園，帶有煙熏黑莓和雪松香氣，酒體中等濃郁但緊實有緻，酸度細膩而入口柔順，收結帶來黑莓、雪松和少許黑朱古力的餘韻。至於來自慕裏斯梅鐸的「Moulis-en-Médoc，2017，Château Poujeaux」則呈現中等至濃郁的酒體，賦予野生黑莓、紫羅蘭、牛奶朱古力和甘草的優美香氣，單寧緊緻柔滑，完美展示優雅酒體特質。

是次推廣帶來的美酒絕不只以上介紹的作品，伴隨著屈臣氏酒窖推出限時獨家優惠之外，還會舉行線上品酒工作坊中再作詳細解讀，屆時將會請來波爾多葡萄酒專家Perry Mok主持與大家探索六款梅鐸美酒，Perry是美國侍酒師協會認證侍酒師兼法國波爾多葡萄酒學校的認證國際教育導師，在探索如何品嚐美酒的同時，也深入了解歷史悠久的梅鐸酒莊以及酒區運用有機農業和創新葡萄栽培法對可持續發展的堅持與嘗試。

線上品酒工作坊「Watson’s Hour – Médoc」

舉行日期：2022年10月27日

時間：晚上7時至8時

詳情：www.watsonswine.com