秋冬蟹宴｜知名食府CIAK與老巴剎合作　極盡奢華Fusion螃蟹菜單

踏入深秋正值食客們引頸以待的蟹季，相信愛蟹之士已經按耐不住要飽嚐蟹宴，螃蟹雖美味，但多吃不免會膩，所以既需要物色值得一嚐的螃蟹菜單，亦可透過不同的特色烹調手法去將螃蟹的滋味從多方面體現出來，足以令人吃不停口。

CIAK主廚Valentino Ugolini（左）與老巴剎廚房行政總廚Billy（右）（圖片來源：CIAK）

最近位於中環的著名高級意大利食府CIAK，與另一家結合中菜與星馬菜的名人食府老巴剎廚房聯手推出蟹宴，以八道菜色將各地精緻蟹饌及大閘蟹的精萃呈現出來。是次的新菜單是為期間限定菜單，每晚只招待20位賓客，每道美食皆匠心製作而別具特色，首先以「涼拌鮮蟹肉芝麻汁豆腐」來打開食客的味蕾感官，由老巴剎廚房行政總廚Billy主理，採用來自日本最好的海蟹和豆腐，將新鮮蟹肉和清淡豆腐最為純樸的原味結合，是為菜單開首之際味蕾最為敏銳之時品嚐鮮味的開胃之選。

貴妃蟹肉一口沙律配魚子醬（圖片來源：CIAK）

下一道菜是為CIAK主廚Valentino Ugolini主理的「貴妃蟹肉一口沙律配魚子醬」，一片爽脆的羅馬生菜盛載著老虎蟹沙律，添上牛油果醬和Ossetra魚子醬，一口吃下充滿味道層次亦非常豐郁，海洋的鹹香鮮味在口腔纏繞不散，以精緻、堅果味和緊實多汁而聞名的Ossetra魚子醬可謂是點睛的一筆。

香焗大閘蟹蓋（圖片來源：CIAK）

大閘蟹扁意粉（圖片來源：CIAK）

接下來的「香焗大閘蟹蓋」以及「蟹粉蟹黃炸饅頭」皆由Billy操刀，愛蟹之士定必對前者感到飽足滿意，因為集合了兩隻上海大閘蟹的手拆鮮蟹肉，並不需要大家動手拆蟹甚為窩心。至於「蟹粉蟹黃炸饅頭」其實是淮揚菜中的人氣菜色，特製蟹醬混合了最好的蟹黃、雄蟹和雌蟹的蟹肉，將之鋪上外脆內綿軟的炸饅頭來品嚐最好不過。來到此時竟然還未能滿足停口，因為接下來的「大閘蟹扁意粉」更是極盡奢華，時令的上海大閘蟹完全與意粉融為一體，口感非常飽滿豐足而細膩，當中扁意粉更是為手工製作的。

蟹粉獅子頭配蛤汁意大利飯（圖片來源：CIAK）

接著還有兩位大廚攜手烹調合力打造的「炭燒阿拉斯加長腳蟹・蟹粉菠菜」以及「蟹粉獅子頭配蛤汁意大利飯」，前者突顯中西合璧的融和特色，還特意配以番茄莎莎醬、橄欖和酸豆以酸爽口感稍作平衡；至於Valentino的招牌蛤蜊醬燴飯就與淮揚名菜紅燒獅子頭合二為一，呼應主題以上海大閘蟹、蟹粉和瑤柱打造出獨有的版本，食客能夠細嚐得出當中蘊含的匠心獨運。是次菜單僅於11月14日至16日供應，愛蟹之士又或是對美食有所追求的朋友不容錯過。

CIAK – In The Kitchen

CIAK – In The Kitchen

地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭 3 樓 327-333 號舖

查詢：2522 8869｜www.ciakconcept.com

營業時間：星期一至日 (11:30-21:30)

（是次期間限定菜單定價每位港幣$2,980+10%服務費）