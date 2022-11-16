意日料理新店登陸灣仔　資深日藉總廚引入香川縣聞名特色食材入饌

香港人愛日本的一大原因是當地的特色美食，而且不同地區都盡然不同、各有獨特性。

雖然在香港也不難找到日式餐廳，但要盡嚐原汁原味的日本風味，還是要看廚師的功力。今回與大家介紹來自日本香川縣的美饌，主理總廚亦是出身於香川縣，並且以其豐富的廚藝經驗將意大利菜精髓與日式料理融合為一，意日烹調精髓皆在於食材，簡單調味如橄欖油、蒜頭及黑椒等已足以令菜式的原味昇華。

Trattoria Kagawa by Mihara的總廚三原光史（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

擁有30年廚藝經驗的三原光史於灣仔船街主理一家名為「Trattoria Kagawa by Mihara」的意日料理餐廳，剛於10月尾開幕，現時仍在試業中。三原先生來自以橄欖聞名的香川縣，年少時隻身離鄉別井到大阪開拓其廚藝事業，並於意大利餐廳鑽研了六年，最後將其獨特的「和モダン（Wa Modern）」當代料理風格與意式料理融會貫通，打造出別樹一幟的個人風格。

（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

香川縣位於日本四國，那裡被群山及島嶼包圍，有著溫和的氣候向來盛產橄欖，當地有著日本最歷史悠久的千年橄欖樹，橄欖的產量亦是日本第一。由栽種到製作橄欖油，甚至以橄欖餵飼家禽，慢慢發展出一套獨有的香川縣特產。橄欖和橄欖油是常見的入廚必備的材料，當地出產的特色為新鮮現榨，所以相當清澈且賦予其淡雅的芳香，口感上略帶辛辣和少許苦甘，用來入廚可以微妙地增添風味。

香川縣特產的橄欖（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

此外，為了將日式料理原汁原味地呈現，三原先生盡可能地將來自日本以及其家鄉香川縣的食材融入菜單，所以菜式的設計藍本有些來自意大利菜，卻巧妙地能夠輕易嚐出蘊含的和風靈魂。除了單點菜式之外，客人還可以預定主要以時令食材為主的廚師發辦料理體驗。

經典意式前菜「Bagna Cauda」（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

甫步入餐廳，目光已經被鐵板燒吧檯位置吸引著，配合旁邊的魚缸，不難想像得到最新鮮的海鮮即點即煮的風味。例如一道「鐵板燒澳洲龍蝦配自家製意大利式醬汁」就可以飽嚐來自海洋的鮮味。說到香川縣的招牌食材不得不提以橄欖為食的橄欖和牛，有著美麗的大理石油花而且肉質濃香多汁，將會以「日本和牛薄切配紅酒醋汁」來呈現其柔軟口感及其獨有的醇厚脂香。

「日本炸雞佐意大利銀魚柳醬」（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

「香川縣風味蒜蓉包」（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

以一道經典意式前菜「Bagna Cauda」展開美味的一章，原來這是意大利語中「熱水澡」的意思，是一種混合了橄欖油、蒜蓉及鯷魚而製成的蔬菜蘸料。當中用上空運到港日本新鮮蔬果配以自家製作的意大利鯷魚蒜味白醬，即使是前菜已足以令人味蕾為之一亮。至於「日本炸雞佐意大利銀魚柳醬」所配搭的日式芝麻醬及西方口味主導的銀魚柳他他醬，亦充滿兩國菜式的風味，卻毫不違和。又或一道看似簡單的「香川縣風味蒜蓉包」，當中選用的意大利法包及香川縣香甜蒜頭以及橄欖油賦予精緻細膩的與別不同之處。

「卡邦尼意大利寬條麵條配北海道海膽」（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

主食方面，不得不嚐一道「卡邦尼意大利寬條麵條配北海道海膽」，親嚐一口會被滿溢的海膽鮮甜滋味，甚為驚艷，寬條麵非常彈牙亦不讓海膽專美，原來是採用來自鹿兒島的雞蛋及麵粉自家手製而成的。另一道意大利國民菜式Risotto讓三原先生大顯身手，首先在鐵板燒上烹調已甚別特色，有著多款選擇如「波士頓龍蝦意大利燴飯配番紅花牛油汁」、「日本烏賊意大利燴飯配北海道海膽配蕃茄墨魚汁」以及「黑松露饅魚意大利燴飯配鵝肝」，後者以鵝肝配鰻魚油脂豐腴的組合令不少食客傾心。

「波士頓龍蝦意大利燴飯配番紅花牛油汁」（圖片來源：Trattoria Kagawa by Mihara）

最後，原來三原先生最初畢業於日本大阪糕點咖啡及烹飪專門學校，所以甜點亦是其拿手之作，必嚐的有以日式蛋糕獨有的空氣感為基礎重新演繹的「夏威夷核桃汁梳芙厘」，為此美味旅程完美作結。

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Trattoria Kagawa by Mihara

地址：香港灣仔船街18號地下

查詢：5394 3690

營業時間：午市：中午十二時至下午三時、晚市：下午六時至淩晨十二時