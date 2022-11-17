快閃Cocktail Bar｜學一門特色雞尾酒手藝　為聖誕派對做好準備

聖誕將至，派對的氣氛襲來，或者大家都會有興致調製幾杯特色雞尾酒來招呼好友，如果想鑽研調製或品嚐雞尾酒這門工藝，在聖誕之前仍然有門路。

是次快閃酒吧可以品嚐到的特色Cocktail（圖片來源：J.T.W.）

最近於K11 MUSEA開設了一家「Cocktail Experience by the SEA」快閃酒吧，由美酒批發商J.T.W. Beverage Import所主理，在這裡大家可以探索體驗雞尾酒文化，為期三星期的快閃吧邀請到多位獲獎客席調酒師及雞尾酒愛好者與大家分享心得，還會舉行工作坊和課程，並且提供各種以優質烈酒調配而成的作品讓大家品嚐，對雞尾酒有興趣的朋友定有驚喜。

以Pampelle Ruby Red Grapefruit Liqueur作基酒的「London Mist」（圖片來源：J.T.W.）

是次快閃吧採用了美國街頭露天酒吧的設計，以貨櫃為藍本，將油桶化作吧枱，讓大家置身於多姿多彩的美國街頭文化以及雞尾酒世界，這裡提供五款招牌雞尾酒：以經典分子調酒技術調製之Earl Grey味的「Bedtime Adventure」、以奶蓋茶為靈感的「Milk Float」、加入KAH Anejo Tequila尼加拉瓜亡靈節微型手繪陶瓷黑瓶龍舌蘭酒調配的特別版「Winter Sun」，此外，適逢聖誕當然有應節的「Mulled Wine」暖酒，以及以Pampelle Ruby Red Grapefruit Liqueur作基酒調製的「London Mist」。

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除此之外，現場設有客席調酒師時段（每逢星期四至星期六晚上6時至8時），將會有來自不同品牌的星級客席調酒師即席示範調酒工藝，合作的本地品牌如專注研製即飲罐裝氣泡茶雞尾酒的「CHAKO by CANTO-CANS」、「Drink La 飲啦」則主打本地瓶裝雞尾酒，還有研製的本地限量浸釀中式草本力嬌酒的「Magnolia Lab 五味雜陳」，各有特色的調配組合可以體驗出微妙的變化，他們也會輪流出席工藝雞尾酒工作坊。酒品向來皆是送禮佳品，所以店內也有多款瓶裝美酒可供入手。

在「Around the World Gin」工作坊中用到的Gin酒（圖片來源：J.T.W.）

在親身體驗過幾款特色雞尾酒之後，相信大家早已躍躍欲試，想要親手調配一杯出色的雞尾酒，又或想對雞尾酒文化有更深入的了解，畢竟這一份美味是來自工藝的精神與知識。如果喜歡在家調製的朋友可以參與「Cocktail at Home」；至於對於近年盛行的Gin酒感興趣，並且想融入特色雞尾酒創作的話就要參與「Around the World Gin」。假如你也是酒類愛好者，相信是次在快閃酒吧所嚐到學到的定必受用。

日期：2022年11月18日至12月6日

時間：12:00 pm 至 10:00 pm

地點：K11 MUSEA MUSE Edition（尖沙咀梳士巴利道18號）