意大利最北部古老產區　獨特風土小量生產精品美酒適合派對享用

意大利是個歷史悠久的釀酒之地，舉國上下都有美酒產區，當中最迷你的一個、亦是位於意大利最北部的Alto Adige（奧拓阿迪傑），雖然產量僅佔意大利葡萄酒總產量的1%，但憑著多元化的風格，以及獨特的風土特色，成就出無數引人入勝的作品。

Alto Adige酒區位於毗鄰奧地利的意大利北部山區，那裡屬阿爾卑斯山一帶（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

Alto Adige酒區位於毗鄰奧地利的意大利北部山區，那裡屬阿爾卑斯山一帶，小型酒莊往往設於海拔高達1,000米的陡坡上，但卻有著令人意想不到的地中海氣候。土壤特色方面，於冰河時代構成由多達150種岩石組成的複雜泥層，而且即使相隔一個極短距離土壤特色已有分別，賦予了多元化釀造風格的可能性。

（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

由於Alto Adige的風土特色非常複雜而且獨特，面積雖小卻可以同時種植多達二十種葡萄品種，換言之可以釀出不同風格的作品，由活潑氣酒到芳香白酒以至是優雅紅酒甚至是迷人的甜酒皆備。當中的98%獲意大利法定產區葡萄酒（Controlled Designation of Origin，DOC）認證。此外，這裡普遍白酒多於紅酒，當中尤以灰比諾（Pinot Grigio）為旗艦品種。

+ 4

由於Alto Adige是為歐洲最古老的產區之一，於當地向來有著極高的評價，熱愛葡萄酒的朋友可能早就有所了解，接下來迎接聖誕假期氣氛，Alto Adige的美酒可以大派用場。特意讓香港人更容易接觸得到Alto Adige的作品，產區推出專為香港而設的資訊平台，更與本地多家酒類零售商合作推出更多適合佳節派對的佳釀。

「Peter Zemmer，Pinot Grigio Riserva，Giatl，Alto Adige DOC，2019」，於 Deco Wines 有售（圖片來源：The Consortium of Alto Adige Wines）

說到這裡，可能大家都對於Alto Adige美酒的風味有所興趣，初嘗試的話，不妨從Pinot Grigio這款當地產量最高的葡萄入手，「Peter Zemmer，Pinot Grigio Riserva，Giatl，Alto Adige DOC，2019」作品風格高雅，酒體飽滿而香氣細膩。有著豐富果香如百香果、番石榴、梨子及接骨木花的風味，並帶有些微生薑與蜂蜜氣息。原來在壓榨前作出短暫冷浸漬，可以令果味更鮮活動人，之後放入小型法國橡木桶中發酵陳釀12個月，再於酒瓶中陳釀數月之後賦予相當迷人的複雜性。如果用作配餐的話，素食、蔬菜更是合襯。

更多Alto Adige美酒介紹：